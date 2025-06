Zé Felipe fala sobre o futuro das tatuagens feitas para Virginia e ex-sogra

Zé Felipe usou as redes sociais neste domingo (22/6) para responder perguntas dos fãs. Entre as dúvidas enviadas na tradicional “caixinha” do Instagram, uma delas chamou atenção: o cantor teria intenção de remover as tatuagens que fez em homenagem à ex-esposa, Virginia Fonseca, e à ex-sogra, Margareth Serrão?

A resposta foi direta e definitiva: “Nenhuma, inclusive quero fazer mais, mas remover não, de forma alguma”, disse o filho de Leonardo, encerrando qualquer especulação sobre arrependimento.

Virginia e Zé Felipe – Foto: Reprodução / Instagram Reprodução/Instagram/ Zé Felipe, Margareth Serrão e Virginia (Foto: Reprodução)

Quais tatuagens ele fez para Virginia e a sogra?

Zé Felipe tem vários desenhos espalhados pelo corpo, muitos deles relacionados à família que construiu com Virginia. Um dos mais simbólicos é o jatinho tatuado no braço — arte que os dois fizeram juntos para representar a família.

Além disso, o cantor carrega no pescoço a inscrição “Vi”, uma clara referência à influenciadora, e uma tatuagem feita durante uma viagem ao Japão, em abril. No pulso, ele também eternizou o carinho pela ex-sogra com a palavra “Margara!”, apelido carinhoso de Margareth Serrão.

O que mudou após o fim do casamento?

Durante a interação com os fãs, Zé Felipe revelou que está vivendo uma nova fase e que suas prioridades agora são outras. Segundo ele, o foco está em espiritualidade, filhos e música. O cantor é pai de duas meninas, Maria Alice e Maria Flor, fruto do casamento com Virginia.

Apesar de já carregar muitas tatuagens, Zé Felipe afirmou que tem planos de continuar se tatuando. A arte corporal, ao que tudo indica, segue sendo uma forma de expressão pessoal importante para o cantor — mesmo que algumas homenagens façam parte de capítulos passados da vida.

