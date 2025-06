Virginia Fonseca, Bruno Leonardo e Victor Melo lideram a influência digital no Brasil

Um levantamento da Ativaweb, empresa especializada em pesquisa e análise de comportamento digital, mostrou como tem se transformado o conceito de influência digital no Brasil. A lógica por trás da verdadeira liderança digital não vem mais de quem tem a maior base de seguidores, mas de quem é capaz de construir uma conexão genuína com a audiência. O resultado do estudo mostrou que Virginia Fonseca, Whindersson Nunes, bispo Bruno Leonardo e Victor Melo são, atualmente, os perfis brasileiros mais expressivos da influência real na internet.

A Ativaweb mapeou o desempenho dos principais perfis do país durante dois meses, de março a maio, através de uma análise cruzada entre Instagram, YouTube e TikTok. A equipe coletou dados brutos e volumes massivos de informação a partir de três principais variáveis: número de seguidores ou inscritos, visualizações médias por conteúdo e a taxa de engajamento (ER%), a mais importante para medir a proporção real de usuários impactados.

O estudo unificado utilizou tecnologias de inteligência artificial, modelos de machine learning, análise algorítmica e Big Data para entender quem converte seguidores (atenção) em engajamento (ação). Os resultados concluíram que os rostos mais populares nem sempre são os mais influentes.

Um bom exemplo disso é Neymar Jr. O jogador de futebol tem 229,6 milhões de seguidores no Instagram, de longe a figura mais seguida no Brasil na rede. Apesar disso, sua taxa de engajamento é de apenas 0,42%. Neymar possui alcance expressivo, porém baixíssima resposta emocional de seu público.

Na rede, quem se destaca é Virginia Fonseca: os 52,7 milhões de seguidores são convertidos em um engajamento de 3,36% e 1,8 milhão de interações por post. A influenciadora digital tem se mostrado capaz de construir relações reais e despertar emoções em seus seguidores, construindo uma comunidade leal que reage, assiste, compartilha, sempre retorna e confia.

Já no YouTube, quem se destaca é o bispo Bruno Leonardo, com 55,2 milhões de inscritos, 931 mil visualizações médias e taxa de engajamento de 53,68%. É um claro contraste com um canal brasileiro com mais inscritos na plataforma, o Canal KondZilla (67,7 milhões de inscritos), cujas visualizações médias por vídeo estão abaixo de 10 mil. Não somente audiência, o bispo tem uma verdadeira comunidade de fieis que assistem e, mais importante ainda, retornam para assistir seus vídeos novamente.

E quem domina o TikTok em engajamento atualmente é Victor Melo. O tiktoker tem 26,1 milhões de seguidores e engajamento de 15,55%. Em uma rede onde o impacto acontece em segundos, o segredo é a espontaneidade e conexão imediata, segundo o estudo.

Whindersson Nunes também se destacou nas métricas obtidas pelo levantamento: taxa de engajamento de 15,17% no YouTube (o ER% maior que 6% é um valor muito acima da média para a plataforma) e 15,17% no TikTok, ficando atrás apenas de Victor Melo.

“Na nova era digital, não basta ser seguido. É preciso ser lembrado, compartilhado e sentido. Essa é a métrica que define o verdadeiro líder de audiência”, explicou Alek Maracaja, CEO da Ativaweb.