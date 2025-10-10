televisão
Ex-ator da Globo apoia anistia e culpa esquerda pelo 8/1
Mário Gomes viajou para Brasília para participar de passeata que aconteceu na terça (7).Foi um dos galãs mais populares da TV brasileira entre 1970 e 1980
10/10/2025 19:18 - atualizado em 10/10/2025 19:21
São Paulo - O ator Mário Gomes voltou a chamar atenção ao aparecer em um vídeo da deputada Bia Kicis (PL-DF) durante a caminhada pela anistia, realizada na quarta-feira (7) em Brasília. Na gravação, ele convoca seguidores para o ato e defende a anistia para os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram a sede dos Três Poderes.