Ex-ator da Globo apoia anistia e culpa esquerda pelo 8/1

O ator Mário Gomes voltou a chamar atenção ao aparecer em um vídeo da deputada Bia Kicis (PL-DF) durante a caminhada pela, realizada na quarta-feira (7) em Brasília. Na gravação, ele convoca seguidores para o ato e defende a anistia para os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidenteinvadiram a sede dos Três Poderes.

Kicis afirma que Gomes viajou do Rio de Janeiro apenas para participar da manifestação e o apresenta como um "ativista político da direita". Durante a gravação, o ator faz duras críticas às investigações sobre os ataques que depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF.

"É muito angustiante a gente acompanhar todo esse processo brutal contra pessoas inocentes. A gente sabe, todo mundo sabe, que quem quebrou tudo lá foi a esquerda. Não é possível, é tão escancarado", declarou.

Mário Gomes foi um dos galãs mais populares da TV brasileira entre as décadas de 1970 e 1980. Ator de novelas como "Dancin’ Days", "Guerra dos Sexos" e "Vereda Tropical", ele ficou conhecido pelo grande número de papéis de destaque na Globo.



