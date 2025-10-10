Assine
Ex-ator da Globo apoia anistia e culpa esquerda pelo 8/1

Mário Gomes viajou para Brasília para participar de passeata que aconteceu na terça (7).Foi um dos galãs mais populares da TV brasileira entre 1970 e 1980

ANA CLARA COTTECCO
ANA CLARA COTTECCO
Repórter
10/10/2025 19:18 - atualizado em 10/10/2025 19:21

Mario Gomes se candidatou a vereador pelo Rio de Janeiro em 2024, mas não foi eleito
Mario Gomes se candidatou a vereador pelo Rio de Janeiro em 2024, mas não foi eleito crédito: @mariogomes__ator/Reprodução/Instagram
São Paulo - O ator Mário Gomes voltou a chamar atenção ao aparecer em um vídeo da deputada Bia Kicis (PL-DF) durante a caminhada pela anistia, realizada na quarta-feira (7) em Brasília. Na gravação, ele convoca seguidores para o ato e defende a anistia para os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram a sede dos Três Poderes.

Kicis afirma que Gomes viajou do Rio de Janeiro apenas para participar da manifestação e o apresenta como um "ativista político da direita". Durante a gravação, o ator faz duras críticas às investigações sobre os ataques que depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF.

"É muito angustiante a gente acompanhar todo esse processo brutal contra pessoas inocentes. A gente sabe, todo mundo sabe, que quem quebrou tudo lá foi a esquerda. Não é possível, é tão escancarado", declarou.

Mário Gomes foi um dos galãs mais populares da TV brasileira entre as décadas de 1970 e 1980. Ator de novelas como "Dancin’ Days", "Guerra dos Sexos" e "Vereda Tropical", ele ficou conhecido pelo grande número de papéis de destaque na Globo.
 
