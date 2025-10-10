Filiação de Kalil ao PDT será oficializada em Brasília na quarta (15/10)

O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil oficializa, na próxima quarta-feira (15/10), sua filiação ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), em cerimônia na sede nacional da legenda, em Brasília. O ato é o primeiro passo para a possível candidatura de Kalil ao Governo de Minas em 2026.

O presidente estadual do PDT, deputado federal Mário Heringer, confirmou ao Estado de Minas que a filiação será acompanhada por uma recepção política reservada. “Kalil já é um querido antigo”, afirmou. Após o evento em Brasília, o ex-prefeito será homenageado em um jantar fechado na casa do próprio Heringer, com presença de parlamentares e dirigentes do partido.

Uma cerimônia de filiação em Minas também está prevista, embora ainda sem data definida.

Heringer não esconde o entusiasmo da legenda com a chegada do ex-prefeito. O dirigente estadual reforçou que Kalil chega com espaço aberto para liderar o projeto eleitoral da sigla no estado. “Agora vamos comemorar, mas naturalmente a nossa expectativa é que ele seja lançado ao Governo de Minas pelo PDT”, afirmou.

O político que deixou o PSD no período da disputa municipal em 2024, quando optou por apoiar o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) ao invés do seu sucessor e então correligionário Fuad Noman (PSD), vinha buscando uma nova sigla desde então.

O convite para a filiação partiu do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, ex-ministro do Trabalho. A aproximação entre Lupi e Kalil vinha sendo costurada desde o início do ano, mas foi em setembro que o ex-prefeito confirmou sua entrada no partido. A decisão contou com o aval das principais lideranças pedetistas, que enxergam em Kalil um nome competitivo.

Mesmo após a derrota para Zema em 2022, quando obteve 26,55% dos votos válidos, Kalil manteve presença relevante na política mineira. Seu desempenho em pesquisas recentes reacendeu o interesse de partidos em torno de sua candidatura. Levantamento da Opus Consultoria & Pesquisa, divulgado em julho deste ano, mostra que o ex-prefeito lidera as intenções de voto para o governo de Minas entre os eleitores de Belo Horizonte.