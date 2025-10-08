Assine
Rejeição à anistia cresce e vai a 47%, diz pesquisa Genial/Quaest

Pesquisa divulgada nesta quarta aponta que aumentou de 41% para 47% o percentual dos que se dizem contra a anistia

Guilherme Amado e Tatiana Farah
Repórter
08/10/2025 07:02

Entre setembro e outubro, cresceu seis pontos a rejeição dos brasileiros a uma possível anistia aos golpistas. Segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 8, esse índice aumentou de 41% para 47%.

Oscilou de 36% para 35% o percentual dos que apoiam anistia, inclusive para Bolsonaro, e de 10% para 8% os que defendem que a medida atinja apenas os condenados pelo 8 de Janeiro.

Os entrevistados também rejeitaram a proposta de alterar a dosimetria das penas dos golpistas, articulada no Congresso como alternativa a uma anistia mais ampla. Para 52%, as penas foram justas, enquanto 37% se disseram a favor do projeto de lei, afirmando que as punições foram muito duras.

A pesquisa também apontou que aumentou o repúdio à “PEC da Blindagem”, enterrada no Senado: de 53% em setembro para 63% em outubro.

Entre os entrevistados, 51% ficaram sabendo das manifestações contra a PEC e contra a anistia. Para 43%, elas foram grandes; 18% as consideraram esvaziadas. Para 39%, o governo saiu mais forte das manifestações, contra 30% que consideraram que saiu mais fraco.

A pesquisa foi realizada com 2.004 entrevistas em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

