ELEIÇÕES

Ex-ministro de Bolsonaro sobre 2026: ‘Lula, hoje, é favorito’

Para ele, só há um caminho para impedir a reeleição do petista: a união da direita em torno da anistia de Bolsonaro

AM
Andrei Megre
Repórter
09/10/2025 13:35 - atualizado em 09/10/2025 13:38

Adolfo Sachsida
Adolfo Sachsida, ex-ministro de Bolsonaro crédito: José Dias/PR

Diante da divulgação da pesquisa Genial/Quaest nesta quinta-feira (9/10), Adolfo Sachsida, ex-ministro de Minas e Energia no governo Jair Bolsonaro (PL), afirmou que o presidente Lula (PT) é o favorito para vencer a disputa pelo Palácio do Planalto nas eleições de 2026.

“Quem realmente quer vencer não pode ignorar a realidade. E ela é cristalina: Lula é hoje o favorito para vencer em 2026”, escreveu o advogado e economista, em post no X (antigo Twitter).

Segundo a Genial/Quaest, Lula venceria todos os adversários testados em nove simulações de segundo turno para o pleito do próximo ano.

Para Sachsida, só há um caminho para impedir a reeleição do petista: a união da direita em torno da anistia de Bolsonaro. Ele descreveu as etapas que considera incontornáveis para vencer em 2026: “Passo 1: libertar Bolsonaro; Passo 2: unir a oposição em torno de uma pauta comum e unificar o discurso; e Passo 3: votar em Bolsonaro ou em quem ele indicar”.

O ex-ministro ainda chamou de “pura ilusão” a possibilidade de um candidato da terceira via competir com Lula se Bolsonaro seguir preso. Se a libertação do ex-presidente for alcançada, contudo, ele acredita que “um outsider com forte discurso antissistema” pode ter chance de vencer as eleições.

“Em outras palavras, persistir no caminho atual favorece Lula, que tende a crescer nas intenções de voto e se reeleger”, completou.

Adolfo Sachsida

O advogado compôs a equipe econômica do governo Bolsonaro entre 2019 e maio de 2022, quando foi nomeado para assumir o ministério de Minas e Energia após a saída de Bento Albuquerque.

No X, Sachsida conta com mais de 200 mil seguidores e comenta assuntos políticos em defesa da ala bolsonarista.

Tópicos relacionados:

eleicoes-2026 jair-bolsonaro lula

