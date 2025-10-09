Lula lidera todos os cenários de segundo turno para 2026

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A um ano para as eleições de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa eleitoral e venceria todos os adversários testados em nove simulações de segundo turno para o pleito do próximo ano. Segundo levantamento da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (9/10), o petista tem uma vantagem que varia de 9 a 23 pontos percentuais, dependendo do oponente.

A disputa mais acirrada seria contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), portanto, não pode concorrer as eleições do ano que vem. Apesar disso, neste cenário, Lula marca 46% das intenções de voto contra 36% de Bolsonaro, uma diferença de dez pontos.

Em seguida, a adversária que mais se aproxima é ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que tem 34% contra 46% de Lula. Contra Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, o placar é de 45% a 33% para o petista.

Contra outros nomes do campo da direita e do centro, a vantagem de Lula se amplia. Em um confronto com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o presidente vence por 47% a 32%. Contra o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), a vitória seria por 44% a 31%. Já contra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), o placar é de 46% a 31%.

A maior diferença registrada foi no cenário contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), no qual Lula atinge 45% contra 22% de Leite, uma vantagem de 23 pontos. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores em todo o país entre os dias 2 e 5 de outubro.