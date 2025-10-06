Assine
REUNIÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA

Lula conversa com Trump: 'Foi positivo', avalia Haddad

Reunião virtual ocorreu na manhã desta segunda-feira (6) e contou com a presença de ministros e do vice-presidente Geraldo Alckmin

Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
06/10/2025 12:03

Trump elogiou Lula durante discurso na ONU
Lula e Trump conversam por videoconferência; Haddad avalia diálogo como "positivo" crédito: AFP

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversaram por videoconferência, na manhã desta segunda-feira (6/10). A conversa aconteceu às 10h30 e reuniu, além dos dois chefes de Estado,  o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e os ministros Mauro Vieira (Relações Internacionais) e Sidônio Palmeira (Secom). 

De acordo com Haddad, o diálogo foi considerado "positivo" e uma nota oficial com os principais pontos da conversa deve ser divulgada ainda hoje pelo Palácio do Planalto. "Recomendou a divulgação de uma nota. Nós combinamos que a nota vai ser a expressão. Foi positivo, mas a nota vai sair pelo Palácio", afirmou Haddad, ao chegar ao Ministério da Fazenda.

A reunião ocorreu em meio às tensões comerciais entre os dois países, marcadas pela decisão do governo norte-americano de aplicar uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros. O possível contato entre Lula e Trump havia sido antecipado pelo líder americano durante a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em Nova York, no mês passado.

Na ocasião, os dois chegaram a se cumprimentar brevemente nos bastidores da ONU e manifestaram interesse em abrir um canal de diálogo. Trump afirmou que houve “boa química” com o petista, enquanto Lula destacou que o encontro representava um gesto inesperado de aproximação. “Aquilo que parecia impossível aconteceu. Pintou uma química mesmo”, disse o presidente Lula.

brasil comercio estados-unidos fernando-haddad lula negocios onu tarifas trump

