Assine
overlay
Início Política
DURANTE VIAGEM AO PARÁ

Lula relata pane em avião da FAB: 'Descemos com medo que pegasse fogo'

Presidente contou que aeronave apresentou falha no motor em Belém (PA) e precisou ser evacuada antes da decolagem

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
03/10/2025 08:58

compartilhe

SIGA
x
A popularidade de Lula: o que as pesquisas dizem sobre o presidente
Lula relata pane em avião da FAB: 'Descemos com medo que pegasse fogo' crédito: A popularidade de Lula: o que as pesquisas dizem sobre o presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta sexta-feira (3/10), ter enfrentado um contratempo em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) durante agenda no Pará. O episódio ocorreu nessa quinta-feira (2/10), pouco antes da decolagem de Belém com destino à Ilha do Marajó.

"Eu fui pegar o avião para a Ilha do Marajó e teve um problema no motor do avião, um avião caro da FAB. Eu só tinha que agradecer a Deus porque deveria ter problema quando eu estivesse no ar e teve quando eu estava em terra. Nós tivemos que descer do avião com medo que ele pegasse fogo", disse Lula em entrevista à TV Liberal, na manhã desta sexta-feira.

Leia Mais

Matéria em atualização. 

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay