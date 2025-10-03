Lula relata pane em avião da FAB: 'Descemos com medo que pegasse fogo'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta sexta-feira (3/10), ter enfrentado um contratempo em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) durante agenda no Pará. O episódio ocorreu nessa quinta-feira (2/10), pouco antes da decolagem de Belém com destino à Ilha do Marajó.

"Eu fui pegar o avião para a Ilha do Marajó e teve um problema no motor do avião, um avião caro da FAB. Eu só tinha que agradecer a Deus porque deveria ter problema quando eu estivesse no ar e teve quando eu estava em terra. Nós tivemos que descer do avião com medo que ele pegasse fogo", disse Lula em entrevista à TV Liberal, na manhã desta sexta-feira.

Matéria em atualização.