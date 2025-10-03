Lula relata pane em avião da FAB: 'Descemos com medo que pegasse fogo'
Presidente contou que aeronave apresentou falha no motor em Belém (PA) e precisou ser evacuada antes da decolagem
compartilheSIGA
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta sexta-feira (3/10), ter enfrentado um contratempo em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) durante agenda no Pará. O episódio ocorreu nessa quinta-feira (2/10), pouco antes da decolagem de Belém com destino à Ilha do Marajó.
"Eu fui pegar o avião para a Ilha do Marajó e teve um problema no motor do avião, um avião caro da FAB. Eu só tinha que agradecer a Deus porque deveria ter problema quando eu estivesse no ar e teve quando eu estava em terra. Nós tivemos que descer do avião com medo que ele pegasse fogo", disse Lula em entrevista à TV Liberal, na manhã desta sexta-feira.
Leia Mais
Matéria em atualização.