Assine
overlay
Início Política
igualdade salarial

Lula: 'Ainda vai ter muita briga pela igualdade salarial'

Durante abertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (CNPM), o presidente afirmou que a luta pela igualdade salarial está longe do fim

Publicidade
Carregando...
VC
Victor Correia - Correio Braziliense
VC
Victor Correia - Correio Braziliense
Repórter
29/09/2025 16:32 - atualizado em 29/09/2025 16:33

compartilhe

Siga no
x
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a cerimônia de abertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (5ª CNPM). Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), Setor de Clubes Sul – Brasília (DF)
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a cerimônia de abertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (5ª CNPM) crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta segunda-feira (29/9) que a “ainda vai ter muita briga” até que as mulheres efetivamente recebam o mesmo valor que os homens ao ocupar o mesmo cargo no mercado de trabalho, apesar de já haver uma lei sancionada que garante a igualdade salarial.

Citando o 1º Congresso da Mulher Metalúrgica, realizado em 1978, o presidente argumentou que o pleito é antigo e que não é fácil mudar hábitos da sociedade relacionados ao salário dos trabalhadores.

“A principal reivindicação era simplesmente igualdade salarial, porque, dentro das fábricas, as mulheres ganhavam simplesmente a metade do que ganhava o homem. Então, vocês vejam que a briga não é nova, a briga é a antiga”, declarou Lula durante a abertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (CNPM).

“Entre a gente aprovar uma lei, regulamentar e as mulheres começarem a receber, ainda vai ter muita briga. Muito processo, muita Justiça porque é difícil você fazer as pessoas mudarem de hábito quando se trata de colocar um pouquinho de ‘dimdim’ no bolso do trabalhador”, acrescentou.

Leia Mais

A Lei da Igualdade Salarial foi sancionada por Lula em 2023 e garante que homens e mulheres que ocupem o mesmo cargo recebam salário igual. Porém, o governo ainda enfrenta dificuldades para fazer valer a legislação.

Políticas para mulheres

A 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (CNPM) começou nesta segunda (29/9) e vai até quarta-feira (1º/10). O evento vai definir as prioridades para políticas públicas voltadas para as mulheres, como o combate à violência doméstica e suporte às vítimas, garantia de trabalho e igualdade salarial, combate à discriminação e à violência política, entre outras.

O evento ocorre após um hiato de dez anos. A última conferência foi realizada em 2015, ainda durante o governo da então presidente Dilma Rousseff. A edição nacional do encontro é um resultado de cerca de três mil reuniões municipais, estaduais e regionais. Cerca de quatro mil mulheres participam da conferência nesta semana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

cnpm dilma-rousseff igualdade-salarial lula

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay