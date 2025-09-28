Lula provoca bolsonaristas após caminhada: 'Aqui não tem motociata'

CORREIO BRAZILIENSE - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, neste domingo (28/9), da corrida que celebra os 95 anos do Ministério da Educação (MEC), realizada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Após cumprir 3 km de caminhada em 35 minutos, o presidente recebeu uma medalha. Em um breve discurso, Lula fez uma provocação a seu antecessor, Jair Bolsonaro e destacou o caráter simbólico do evento.

“Aqui não tem motociata, não tem pornochanchada, tem caminhada. Caminhada de educadores. E eu tenho o privilégio de estar aqui com os dois melhores ministros da educação do Brasil”, afirmou ao lado de Fernando Haddad e Camilo Santana.

Fernando Haddad foi ministro da Educação em 2005, durante o primeiro governo Lula. E Santana é o atual ministro da Educação.

"A segunda coisa é que essa medalha que nós recebemos aqui, na verdade, elas não são medalhas para nós. Elas são medalhas para todos os professores de todos os graus de ensino do Brasil”, afirmou Lula.

A largada ocorreu por volta das 7h15, com Lula dando início ao percurso de mãos dadas com a primeira-dama, Janja. O evento reuniu autoridades, servidores, terceirizados, atletas amadores e a comunidade em geral, em trajetos de 3 km, 5 km e 10 km.

Entre os presentes estavam os ministros Camilo Santana (Educação), Fernando Haddad (Fazenda), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e Alexandre Padilha (Saúde). Em alguns momentos, Lula também se arriscou a correr.

O presidente também destacou os avanços no setor educacional. "A gente encontrou esse país com praticamente 68% da população com o ensino fundamental mal construído. Então a nossa evolução é muito grande. Ela não é só na comida, não é só no emprego, não é só no salário, ela tem que ser na educação."

Antes de se despedir, Lula estendeu a homenagem aos participantes do evento. "E essa medalha aqui também é para as pessoas que estão caminhando seis quilômetros, para as pessoas que estão correndo dez quilômetros, porque esses, sim, são atletas. Nós somos apenas participantes. Um beijo no coração de vocês, e viva a educação!"











