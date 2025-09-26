Nikolas, Michelle e Malafaia anunciam caminhada pela anistia de Bolsonaro

Apoiadores de Jair Bolsonaro anunciaram, nesta sexta-feira (26/9), a realização de uma caminhada em prol da anistia do ex-presidente e dos condenados pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023. Entre as pessoas que realizaram a convocação para a manifestação estão Michelle Bolsonaro, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), o senador Flávio Bolsonaro, filho 01 de Jair, e o pastor Silas Malafaia.

A “caminhada da anistia” vai ocorrer na terça-feira, 7 de outubro, às 16h, com saída na Catedral de Brasília. Os aliados de Jair Bolsonaro querem pressionar a Câmara dos Deputados a votar o tema.

“Os artistas são as famílias das pessoas injustiçadas”, afirmou Malafaia em vídeo de divulgação. O pastor faz referência à participação de músicos brasileiros, como Chico Buarque e Gilberto Gil, nas manifestações contra a PEC da Blindagem e da Anistia. Os protestos foram realizados em diversas cidades pelo Brasil e reuniram milhares de pessoas no último domingo (21/9).

Redução das penas para golpismo pode gerar sensação de impunidade, avaliam especialistas

“A gente vai caminhar juntamente ali com as famílias [dos condenados] para quem até agora não sensibilizou, sentir no coração a dor de perto do que eles estão passando”, afirmou Nikolas Ferreira. O deputado confirmou a presença no ato e pediu por “anistia já”.