PROTESTO DA DIREITA

Nikolas, Michelle e Malafaia anunciam caminhada pela anistia de Bolsonaro

A convocação dos aliados do ex-presidente ocorre dias após manifestações realizadas contra a anistia e a PEC da Blindagem

Laura Scardua
26/09/2025 19:45 - atualizado em 26/09/2025 19:49

Manifestantes pedem anistia pelo 8 de janeiro
Manifestantes pedem anistia pelo 8 de janeiro crédito: AFP/REPRODUÇÃO

Apoiadores de Jair Bolsonaro anunciaram, nesta sexta-feira (26/9), a realização de uma caminhada em prol da anistia do ex-presidente e dos condenados pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023. Entre as pessoas que realizaram a convocação para a manifestação estão Michelle Bolsonaro, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), o senador Flávio Bolsonaro, filho 01 de Jair, e o pastor Silas Malafaia.

Leia Mais

A “caminhada da anistia” vai ocorrer na terça-feira, 7 de outubro, às 16h, com saída na Catedral de Brasília. Os aliados de Jair Bolsonaro querem pressionar a Câmara dos Deputados a votar o tema. 

“Os artistas são as famílias das pessoas injustiçadas”, afirmou Malafaia em vídeo de divulgação. O pastor faz referência à participação de músicos brasileiros, como Chico Buarque e Gilberto Gil, nas manifestações contra a PEC da Blindagem e da Anistia. Os protestos foram realizados em diversas cidades pelo Brasil e reuniram milhares de pessoas no último domingo (21/9). 

Redução das penas para golpismo pode gerar sensação de impunidade, avaliam especialistas

“A gente vai caminhar juntamente ali com as famílias [dos condenados] para quem até agora não sensibilizou, sentir no coração a dor de perto do que eles estão passando”, afirmou Nikolas Ferreira. O deputado confirmou a presença no ato e pediu por “anistia já”.

