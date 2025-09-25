Bolsonaro e aliados temem que Eduardo atrapalhe negociação por redução de pena
Recentes falas do deputado criaram mal estar em base bolsonarista, que teme que complicações em acordos pela redução da pena de Jair Bolsonaro
As falas e a atuação nos Estados Unidos do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) têm criado atritos entre a direita brasileira. Até mesmo o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), teria pedido a interlocutores que “fechem a boca” do parlamentar. Entre aliados, há temores que Eduardo atrapalhe as negociações políticas em torno de uma anistia ou redução das penas pelas quais Bolsonaro foi condenado.
O recado de Jair para o filho foi confirmada pelas colunistas Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e Andréia Sadi, da Rede Globo. Vale lembrar que Bolsonaro está proibido pela Justiça de falar com o filho 03, já que eles são investigados em inquérito da Polícia Federal por tentativa de coação à Justiça, após Eduardo advogar por sanções contra o Brasil e autoridades que julgam o ex-presidente na Corte.
Segundo a colunista Mônica Bergamo, Eduardo está irritado com as tentativas de apaziguamento e acredita que o pai é incapaz de avaliar o cenário político.
Nas últimas semanas, comentários do deputado atacaram inclusive o próprio partido. Ele critica a movimentação pela candidatura de Tarcísio de Freitas, comemorou as sanções estadunidenses impostas à esposa de Alexandre de Moraes e declarou que será candidato em 2026 pela presidência.
As informações do jornal também indicam que, após visitar Bolsonaro na semana passada, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-SP) deverá se encontrar com Eduardo, nos Estados Unidos, à pedido do ex-presidente com a intenção de conter o parlamentar.
Em publicações recentes nas redes sociais, Eduardo denunciou a condição de “refém” de Bolsonaro. “PGR (Procuradoria-Geral da República) me denuncia coação, mas quem está verdadeiramente sob coação é meu pai”, escreveu nesta quinta (25).
PGR me denuncia coação, mas quem está verdadeiramente sob coação é meu pai.— Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) September 25, 2025
A colunista Andréia Said aponta que a atuação de Eduardo cria temores entre aliados de que ele “imploda” os acordos que podem ajudar o pai no Congresso, como a proposta da dosimetria.
“Neste momento, há grande irritação de bolsonaristas com Eduardo por entenderem que ele desgasta o campo da direita para as eleições de 2026 e, ainda, em relação à saída política no parlamento que beneficie seu pai”, declara a colunista.
Em resposta à jornalista, o filho do ex-presidente negou que a atuação deleesteja atrapalhando a situação do pai. “Se a intenção é salvar meu pai, então eu não poderia ser o empecilho ao acordo que (supostamente) o beneficia, certo?”, questiona em publicação no X.
“Inclusive, se estou aqui para salvar ele a qualquer custo, como poderia estar agindo contra as ordens dele, como alguns insistem em dizer por aí, mesmo meu pai estando incomunicável?”, escreveu.
Se a intenção é salvar meu pai, então eu não poderia ser o empecilho ao acordo que (supostamente) o beneficia, certo? Inclusive, se estou aqui para salvar ele a qualquer custo, como poderia estar agindo contra as ordens dele, como alguns insistem em dizer por aí, mesmo meu pai… pic.twitter.com/qRQHG8f0IT— Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) September 25, 2025
Em outra publicação, Eduardo afirma que está disposto a ir até “às últimas consequências pela anistia ampla e irrestrita”. “Será vitória ou vingança”, afirma o deputado.
