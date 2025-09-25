Bolsonaro e aliados temem que Eduardo atrapalhe negociação por redução de pena

As falas e a atuação nos Estados Unidos do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) têm criado atritos entre a direita brasileira. Até mesmo o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), teria pedido a interlocutores que “fechem a boca” do parlamentar. Entre aliados, há temores que Eduardo atrapalhe as negociações políticas em torno de uma anistia ou redução das penas pelas quais Bolsonaro foi condenado.

O recado de Jair para o filho foi confirmada pelas colunistas Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e Andréia Sadi, da Rede Globo. Vale lembrar que Bolsonaro está proibido pela Justiça de falar com o filho 03, já que eles são investigados em inquérito da Polícia Federal por tentativa de coação à Justiça, após Eduardo advogar por sanções contra o Brasil e autoridades que julgam o ex-presidente na Corte.

Segundo a colunista Mônica Bergamo, Eduardo está irritado com as tentativas de apaziguamento e acredita que o pai é incapaz de avaliar o cenário político.

Nas últimas semanas, comentários do deputado atacaram inclusive o próprio partido. Ele critica a movimentação pela candidatura de Tarcísio de Freitas, comemorou as sanções estadunidenses impostas à esposa de Alexandre de Moraes e declarou que será candidato em 2026 pela presidência.

As informações do jornal também indicam que, após visitar Bolsonaro na semana passada, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-SP) deverá se encontrar com Eduardo, nos Estados Unidos, à pedido do ex-presidente com a intenção de conter o parlamentar.

Em publicações recentes nas redes sociais, Eduardo denunciou a condição de “refém” de Bolsonaro. “PGR (Procuradoria-Geral da República) me denuncia coação, mas quem está verdadeiramente sob coação é meu pai”, escreveu nesta quinta (25).

PGR me denuncia coação, mas quem está verdadeiramente sob coação é meu pai. — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) September 25, 2025

A colunista Andréia Said aponta que a atuação de Eduardo cria temores entre aliados de que ele “imploda” os acordos que podem ajudar o pai no Congresso, como a proposta da dosimetria.

“Neste momento, há grande irritação de bolsonaristas com Eduardo por entenderem que ele desgasta o campo da direita para as eleições de 2026 e, ainda, em relação à saída política no parlamento que beneficie seu pai”, declara a colunista.

Em resposta à jornalista, o filho do ex-presidente negou que a atuação deleesteja atrapalhando a situação do pai. “Se a intenção é salvar meu pai, então eu não poderia ser o empecilho ao acordo que (supostamente) o beneficia, certo?”, questiona em publicação no X.

“Inclusive, se estou aqui para salvar ele a qualquer custo, como poderia estar agindo contra as ordens dele, como alguns insistem em dizer por aí, mesmo meu pai estando incomunicável?”, escreveu.

Se a intenção é salvar meu pai, então eu não poderia ser o empecilho ao acordo que (supostamente) o beneficia, certo? Inclusive, se estou aqui para salvar ele a qualquer custo, como poderia estar agindo contra as ordens dele, como alguns insistem em dizer por aí, mesmo meu pai… pic.twitter.com/qRQHG8f0IT — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) September 25, 2025

Em outra publicação, Eduardo afirma que está disposto a ir até “às últimas consequências pela anistia ampla e irrestrita”. “Será vitória ou vingança”, afirma o deputado.

