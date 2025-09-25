Bolsonaristas e petista pedem ao STF imagens do Careca do INSS no Congresso

Deputados e senadores da oposição e um parlamentar petista se uniram, nesta quinta-feira, 25, para pedir ao STF imagens das andanças do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, pelo Congresso. O único governista a participar do movimento é o deputado Paulo Pimenta, ex-ministro do governo Lula.

A petição foi protocolada na ação do STF sobre a Operação Sem Desconto, que investiga fraudes a aposentados e pensionistas do INSS.

Deputados e senadores afirmam no documento que a liberação das imagens é necessária para “reconstruir as rotas de circulação institucional de Antunes no Congresso Nacional”, uma vez que o lobista mantinha uma ampla atuação entre congressistas.

De acordo com a petição, as imagens solicitadas não estão cobertas pelo sigilo da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), já que, pela lei, a limitação de acesso às imagens não se aplica para fins de investigação e infrações penais.

De autoria do senador Jorge Seif, do PL do Paraná, a petição foi assinada também por Alberto Gaspar (União-AL), Beto Pereira (PSDB-MS), Carlos Jordy (PL-RJ), Coronel Crisóstomo (PL-RJ), Coronel Fernanda (PL-MT), Delegado Caveira (PL-PA), Evair Vieira de Melo (PP-ES), Fernando Rodolfo (PL-PE), Kim Kataguiri (União-SP), Luiz Lima (Novo-RJ), Marcelo Van Hatten (Novo-RS), Paulo Pimenta (PT-RS) e Zé Trovão (PL-SC).

Entre os senadores, subscrevem a petição Izalci Lucas (PL-DF), Rogério Marinho (PL-RN), Damares Alves (Republicanos-DF) e Soraya Thronicke (Podemos-MS).