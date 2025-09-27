Assine
CÂMARA

Deputado federal sofre AVC e é internado

Amigos e políticos desejaram a pronta recuperação do parlamentar nos comentários de publicação nas redes sociais

JF
Jaqueline Fonseca
JF
Jaqueline Fonseca
Repórter
27/09/2025 14:39

Mauro Benevides Filho (PDT-CE) sofreu um AVC e está em recuperação. A equipe do parlamentar afirmou que o estado de saúde dele é estável e não tem sequelas aparentes
Mauro Benevides Filho (PDT-CE) sofreu um AVC e está em recuperação. A equipe do parlamentar afirmou que o estado de saúde dele é estável e não tem sequelas aparentes crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

CORREIO BRAZILIENSE - O deputado federal Mauro Benevides Filho (PDT-CE), de 66 anos, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) nessa sexta-feira (26/9) e foi internado. A informação foi divulgada pela equipe do parlamentar nas redes sociais.

Conforme a nota divulgada na manhã deste sábado, Mauro Benevides está em observação e apresenta quadro clínico estável. "Encontra-se consciente, orientado e sem sequelas aparentes", diz a nota.

"A família Benevides agradece, de forma sincera, pelas mensagens e manifestações de apoio recebidas, reiterando confiança na plena recuperação do deputado", conclui o texto. 

Nos comentários, amigos e políticos desejaram a pronta recuperação do parlamentar. Entre os primeiros comentários registrados estão o do ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira e do ministro da Previdência Wolney Queiroz.

"Vai sair bem dessa, com a graça de Deus! Logo logo estará lépido e fagueiro pelos corredores da Câmara", escreveu Queiroz. 

Quem é Mauro Benevides Filho? 

Mauro Benevides Filho é deputado federal pelo PDT do Ceará e está na segunda legislatura. Nascido em Fortaleza, Benevides tem 66 anos. No primeiro mandato, deixou a Câmara em maio de 2019 para assumir para assumir o cargo de Secretário do Planejamento e Gestão, no Estado do Ceará, e retornou ao Legislativo em outubro do mesmo ano. Conforma a biografia do parlamentar disponível no site da Câmara dos Deputados, o mesmo movimento foi repetido outras três vezes ao longo de 2021 e 2022.  

Na Câmara dos Deputados, Mauro Benevides Filho é titular nas comissões:

  • Comissão Especial sobre Acumulação de Cargo de Professor (PEC 169/19)
  • Comissão de Finanças e Tributação
  • Comissão de Desenvolvimento Econômico

Tópicos relacionados:

avc camara-dos-deputados mauro-benevides-filho

