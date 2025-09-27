Deputado federal sofre AVC e é internado

CORREIO BRAZILIENSE - O deputado federal Mauro Benevides Filho (PDT-CE), de 66 anos, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) nessa sexta-feira (26/9) e foi internado. A informação foi divulgada pela equipe do parlamentar nas redes sociais.

Conforme a nota divulgada na manhã deste sábado, Mauro Benevides está em observação e apresenta quadro clínico estável. "Encontra-se consciente, orientado e sem sequelas aparentes", diz a nota.

"A família Benevides agradece, de forma sincera, pelas mensagens e manifestações de apoio recebidas, reiterando confiança na plena recuperação do deputado", conclui o texto.

Nos comentários, amigos e políticos desejaram a pronta recuperação do parlamentar. Entre os primeiros comentários registrados estão o do ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira e do ministro da Previdência Wolney Queiroz.

"Vai sair bem dessa, com a graça de Deus! Logo logo estará lépido e fagueiro pelos corredores da Câmara", escreveu Queiroz.

Quem é Mauro Benevides Filho?

Mauro Benevides Filho é deputado federal pelo PDT do Ceará e está na segunda legislatura. Nascido em Fortaleza, Benevides tem 66 anos. No primeiro mandato, deixou a Câmara em maio de 2019 para assumir para assumir o cargo de Secretário do Planejamento e Gestão, no Estado do Ceará, e retornou ao Legislativo em outubro do mesmo ano. Conforma a biografia do parlamentar disponível no site da Câmara dos Deputados, o mesmo movimento foi repetido outras três vezes ao longo de 2021 e 2022.

Na Câmara dos Deputados, Mauro Benevides Filho é titular nas comissões: