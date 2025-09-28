Lula participa de caminhada em celebração aos 95 anos do MEC

Em meio a gritos de "Viva a educação brasileira!" e "Viva o MEC!", o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de uma caminhada na manhã deste domingo (28/9), em celebração aos 95 anos do Ministério da Educação (MEC). Em um vídeo publicado nas redes sociais, Lula afirmou que essa é a caminhada da soberania Educacional.

Além do presidente, ministros e a primeira-dama Janja Lula participaram da comemoração esportiva. O conteúdo publicado nas redes de Lula mostra os ministros da Educação, Camilo Santana; da Saúde, Alexandre Padilha; de Minas e Energia, Alexandre Silveira; entre outros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após a fala inicial de Lula, os ministros brincam associando o nome das pastas às atividades de educação.

Corrida do MEC

A Corrida e Caminhada MEC 95 Anos reúne cerca de 6 mil inscritos, entre servidores, terceirizados, estagiários, atletas amadores e a comunidade em geral, que disputarão em categorias como masculino, feminino e paratletas. A largada foi em frente ao edifício-sede do MEC, com percursos de 3 km (caminhada), 5 km e 10 km.