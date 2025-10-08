Aprovação de Lula se recupera e volta ao patamar de janeiro

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A nova rodada da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (8/10), mostra uma recuperação da popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O levantamento indica um empate técnico entre aprovação (48%) e desaprovação (49%) do governo, resultado que devolve o presidente ao mesmo patamar de janeiro deste ano.

Desde maio, a aprovação de Lula vem apresentando tendência de alta, movimento impulsionado principalmente por eleitores de centro, mulheres e adultos de 35 a 59 anos, segundo a pesquisa Genial/Quaest. Entre os entrevistados, 33% avaliam o governo como positivo, contra 31% na rodada anterior. Já a avaliação negativa recuou de 38% para 37%.

A pesquisa foi realizada com 2.004 eleitores, entre os dias 2 e 5 de outubro. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Isenção no IR

A pesquisa também questionou os eleitores sobre temas recentes no debate público. Para 41% dos entrevistados, a mudança no Imposto de Renda, aprovada na Câmara dos Deputados e agora em discussão no Senado, trará melhora importante nas finanças pessoais. Entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), 36% compartilham dessa visão. Além disso, para 43% dos entrevistados, a economia vai melhorar nos próximos 12 meses.

PL da Dosimetria

O levantamento também mostra 52% dos entrevistados disseram ser contra o projeto de lei da Dosimetria, que prevê a revisão das penas aplicadas a condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, por considerarem justas as punições já impostas. Outros 37% apoiam a proposta.