Isenção do IR chega ao Senado sob disputa entre Calheiros e Lira
Briga por protagonismo pode comprometer a pauta, que precisa ser aprovada até o fim do ano para valer em 2026
compartilheSIGA
A aprovação unânime da isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil na Câmara jogou os holofotes para o Senado. A pauta, que tem amplo apoio popular e renderá pontos políticos aos envolvidos na aprovação, precisa ser aprovada até o fim deste ano para passar a valer em 2026. A aprovação, no entanto, vai enfrentar, no mínimo, dois empecilhos: um é a briga pelo protagonismo da pauta; outro é a discussão sobre a compensação da isenção até R$ 5 mil, que ficou na conta dos super-ricos.
- Lula comemora aprovação da isenção do Imposto de Renda: 'Passo histórico'
- Haddad sobre isenção do IR: 'Enfrentar a inaceitável desigualdade'
No caso do primeiro problema, quem tenta invocar para si o protagonismo da questão é o senador Renan Calheiros (MDB-AL), que pode ser o relator do texto no Senado. O congressista é um rival de longa data do conterrâneo Arthur Lira (PP-AL), que relatou o texto na Câmara, e fez diversas provocações ao conterrâneo nas últimas semanas.
O ápice dessa disputa foi há duas semanas, quando Renan conseguiu aprovar, na comissão que preside (Comissão de Assuntos Econômicos), um texto idêntico ao do rival, relatado por ele mesmo. A proposta é de 2019 e foi apresentada pelo senador Eduardo Braga (MDB-AL).
O movimento ligou um alerta na Câmara, que havia aprovado o texto de isenção do IR em uma comissão especial ainda em julho. O presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) vinha dizendo que o texto seria pautado quando estivesse maduro para ser discutido. Desde então, no entanto, diversas turbulências na Casa Baixa tiraram o foco da discussão — para o descontentamento do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, principal interessado na pauta.
Leia Mais
Houve motim de bolsonaristas em prol da anistia, votação do PL da Adultização, tarifas dos Estados Unidos a produtos brasileiros e a PEC da Blindagem, que virou prioridade da noite para o dia para agradar o Centrão.
Quando a CAE do Senado se movimentou, Motta ficou sem alternativa. Lira apresentou seu parecer aos líderes da Câmara e o presidente da Casa, com aval dos líderes, marcou a data da votação. Calheiros não deixou barato: disse que a Casa Baixa só avançou com a pauta porque o Senado pressionou. Em suas redes sociais, Calheiros, que é aliado do governo Lula, tem dito repetidamente que a Câmara demorou demais ao analisar o tema e foi seu esforço que motivou a aprovação na Câmara.
"Após o Senado aprovar a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e gradativamente para quem ganha até R$ 7.350, a Câmara dos Deputados foi obrigada a desengavetar uma proposta igual à proposta do presidente Lula, que é idêntica à proposta que o Senado aprovou", disse em um vídeo publicado na última sexta-feira.
O texto, no entanto, é o mesmo que o Executivo enviou à Câmara em março e não estava engavetado, como disse o senador. As falas tinham endereço: Arthur Lira, que, segundo apurou o Correio, tem demonstrado irritação com as provocações do senador, mas escolheu não respondê-lo publicamente para evitar dar mais atenção a ele.
Já o presidente Hugo Motta respondeu às provocações na sexta. Disse que a Câmara cumpriu o cronograma e negou que ela tenha sido pressionada por quem quer que seja a acelerar a análise.
"Nós cumprimos esse cronograma. Não adianta querer dizer que nós votamos a matéria da isenção de Imposto de Renda por causa disso ou por causa daquilo. Não, nós cumprimos o calendário que foi pré-estabelecido. E quando eu disse que a matéria iria ao plenário quando estivesse madura para ir, é porque enquanto presidente, eu tenho o termômetro das lideranças para entender quando é o momento certo para levar essa matéria e a aprovação por unanimidade, até sem destaques votados, nós tivemos condição de demonstrar ao Brasil o compromisso com uma pauta tão importante", disse o presidente da Câmara à GloboNews.
Tramitação rápida
Apesar da briga política, que envolve também um clima de pouca amistosidade entre Câmara e Senado desde que a Casa Alta derrubou a PEC da Blindagem, a avaliação de senadores governistas e também de oposição é de que o tema vai avançar rapidamente.
O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), espera que a votação no Senado se dê até novembro. "Tem que passar rápido, porque o brasileiro não quer pagar imposto no ano que vem. Nossa expectativa é de que, até novembro, a gente possa votar aqui. No máximo, no começo de novembro", disse o senador a jornalistas na última quinta-feira.
Do lado da oposição, senadores também veem caminho livre para a proposta. A forma de compensação, no entanto, deve ser alvo de questionamentos. O projeto relatado por Arthur Lira prevê um imposto de 10% para quem ganha mais de R$ 1,2 milhão por ano e também inclui a tributação de lucros e dividendos distribuídos por empresas a acionistas a partir de 2026. Esses dois pontos são alvo de resistência de lobbies ligados a empresários e de congressistas simpáticos aos interesses desse grupo.
O deputado Marcel van Hattem (Novo-RS), por exemplo, disse na última semana que seu partido pretende lutar no Senado para mudar o texto e eliminar as novas cobranças de impostos para os super ricos. Segundo ele, o governo — que desde 2023 tenta ajustar as contas públicas — precisa se readequar.
"Batalharemos no Senado para que a redução de impostos para uns não signifique aumento de impostos para outros. O governo Lula tem desperdiçado muito dinheiro e precisa cortar na própria carne", afirmou. O Novo, no entanto, só tem um senador: Eduardo Girão (CE).
Confira os principais pontos do texto aprovado na Câmara:
- Isenção total para quem ganha até R$ 5 mil;
- Desconto progressivo para quem ganha até R$ 7.350;
- Imposto mínimo de 10% para quem ganha mais de R$ 1,2 milhão por ano;
- Taxação de 10% em lucros e dividendos (hoje isentos) acima de R$ 50 mil enviados ao exterior;
- Repasse de recursos a municípios por parte da União para compensar eventuais perdas de receitas;
- Mecanismo para evitar bitributação com IR e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL).
Saiba quais são os próximos passos:
- Após passar pela Câmara, o texto segue para análise no Senado.
- Para que passe a valer em 2026, o projeto precisa ser aprovado e sancionado até dezembro.
- Caso os senadores alterem o texto, ele volta à Câmara.