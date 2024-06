JUIZ DE FORA. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou na tarde desta sexta-feira (28/6) da cerimônia de inauguração do Viaduto Roza Cabinda, no Centro de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, ao lado da prefeita Margarida Salomão (PT). E fez uma promessa: "Quem ganhar até RS 5 mil não vai pagar imposto de renda até o fim do meu mandato".

"Sou o presidente que mais investiu em educação neste país. Eu sei o que é a fome. (...). Quero que o trabalho e a economia cresçam", frisou Lula, que foi ovacionado em vários momentos e chegou a ter o discurso Interrompido por apoiadores que começaram a gritar "Bolsonaro na cadeia".

O chefe do Executivo federal estava acompanhando da primeira-dama Janja. Também compareceram à cidade líderes das pastas da Educação, Camilo Santana (PT-CE), dos Transportes, Renan Filho (MDB-AL), de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), além de deputados federais e estaduais.

Marcado para as 15h, o evento começou com mais de uma hora de atraso e foi encerrado às 17h30. Na ocasião, o petista exaltou a própria administração e elogiou a chefe do Executivo municipal, que tentará a reeleição. A vitória de Margarida em 2020 marcou também a estreia do Partido dos Trabalhadores no município. Até o momento, PDT, PSB, PSOL e Rede já lançaram apoio à pré-candidatura da prefeita.

Viaduto inaugurado

Com extensão de 360 metros, o viaduto sobre a linha férrea na Rua Benjamin Constant começou a ser construído em 15 de maio do ano passado e conta com uma alça de acesso à Avenida Francisco Bernardino.

O elevado visa desafogar o trânsito na região — principalmente de quem vem da Zona Leste — ao eliminar da rota dos motoristas o tráfego pela passagem de nível.

Promessa antiga para a cidade, mas que empacou por falta de investimentos e vontade política, o viaduto é inaugurado na gestão petista com recursos de convênio firmado, ainda em 2011, com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para as obras de transposição rodoferroviária.

Conforme consta no Atos do Governo do município, o contrato com a empresa de engenharia responsável pela execução da obra foi celebrado em R$ 17,6 milhões em abril de 2023 — montante que acabou recebendo aditivos. Com isso, a assessoria do Planalto diz que as obras custaram R$ 20 milhões, sendo que 80% do valor vieram do governo federal.

Quem foi Roza Cabinda?

Roza Cabinda foi a primeira negra que utilizou a Justiça para obter sua liberdade em Juiz de Fora, em 2 de julho de 1873. Com base na Lei do “Ventre Livre”, a escrava do comendador Henrique Guilherme Fernando Halfeld decidiu obter a alforria mediante a oferta de indenização.

Além do viaduto, Roza dá seu nome a uma medalha criada no município em 2018 e idealizada por coletivos feministas locais para ser outorgada apenas a mulheres por seus feitos na sociedade.



Melhorias em rodovias e duplicação na BR-040

O ministro dos Transportes, Renan Filho, assinou duas ordens de serviço para o início da revitalização da BR-267 (entre Leopoldina e Juiz de Fora e entre Juiz de Fora e Bom Jardim de Minas) e da BR-499, em Santos Dumont. O investimento será de R$ 88 milhões, divulgado em comunicado pelo Ministério dos Transportes.

Ainda de acordo com o ministro, a licitação das obras na BR-040, entre Juiz de Fora e Belo Horizonte, será retomada. "Vamos duplicar com esse novo contrato 164 quilômetros da rodovia e construir 58 quilômetros de faixa adicional ligando as duas cidades", explicou.



Lula em Minas

O presidente chegou a Minas nessa quinta-feira (27/6), quando desembarcou em Belo Horizonte, no Aeroporto da Pampulha, e foi recebido pelo prefeito Fuad Noman (PSD). O primeiro compromisso de Lula aconteceu em Contagem, na Região Metropolitana, durante a tarde.

O presidente visitou as obras do Complexo Viário da Avenida Maracanã, que estão orçadas em R$ 302 milhões com recursos da Caixa Econômica Federal. A obra é o maior projeto de infraestrutura, mobilidade e saneamento em curso na cidade, onde a prefeita Marília Campos (PT) disputa a reeleição.

Na manhã desta sexta-feira, Lula esteve em Belo Horizonte. Na oportunidade, cada um dos ministros que o acompanha levou cifras destinadas a Minas no âmbito do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A maior parte delas já estava presente nos anúncios feitos em fevereiro ou em comunicados posteriores. "Lula investe quatro vezes mais nas rodovias mineiras do que Bolsonaro", diz ministro.