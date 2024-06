O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), foi vaiado antes do seu discurso em evento ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (28/6). Número dois de Romeu Zema (Novo), Simões foi defendido por Lula que pediu “civilidade” à plateia.





“Vocês me elegeram presidente da República para mostrar civilidade ao país. O vice-governador não está aqui porque quer, ele está aqui porque nós convidamos. Como pernambucanos e mineiros somos muito gentis, temos que respeitar quem vem à nossa casa”, disse Lula.





O discurso breve de Simões, teve o agradecimento pela presença de Lula em Minas Gerais. Segundo o vice-governador, o Governo do Estado e o Governo Federal ainda têm muito a construir junto, em especial na repactuação da dívida com a União, avaliada em R$ 160 bilhões, e na repactuação do acordo da tragédia de Mariana.





“Presidente Lula, muito obrigado por estar em Minas Gerais. Nós recebemos o senhor com muita alegria, especialmente em uma oportunidade em que o senhor faz anúncios importantes para o Estado. Muito antes de qualquer divergência partidária, política e ideológica, o importante é colocar Minas Gerais à frente em todos os temas. Nós temos muito a construir em conjunto”, disse.





Simões também citou os investimentos do governo federal na resolução de problemas da BR-262. “Perdi meu pai e meu irmão mais velho. Então agradeço os investimentos do governo federal”, seguiu.

Ontem, quinta-feira (27/6), o vice-governador não teve a palavra durante a agenda em Contagem, na Região Metropolitana de BH. Lula também não mencionou o nome de Simões ao apresentar as autoridades.

A situação levou o vice de Zema a dar uma coletiva e dizer que, apesar de ter sido impedido de falar, gostaria de destacar a “boa relação” com o governo federal. Nesta sexta-feira (28/6), Lula faz uma série de anúncios de investimentos em Minas.