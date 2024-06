Em passagem por Belo Horizonte com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta sexta-feira (28/6), o ministro dos Transportes, Renan Filho, fez um discurso duro contra a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e afirmou que o atual governo investe quatro vezes mais do que o anterior.

“O governo anterior no último ano deles, em 2022, aplicou neste Estado, que tem a maior malha rodoviária do país, apenas R$ 250 milhões. O presidente Lula somente este ano vai aplicar R$ 1 bilhão, quatro vezes mais recursos, e isso já significa melhorias na qualidade da malha rodoviária”, disse.

Filho do ex-presidente do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), o ministro disse que, desde que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) foi afastada, a malha rodoviária mineira piorou em qualidade. Segundo Renan Filho, quando Dilma saiu da presidência 70% das estradas mineiras eram consideradas boas, e quando Bolsonaro saiu o percentual caiu para 40%.

“Estradas como o pessoal do Vale do Jequitinhonha sabe, a BR-367 estava acabada e vai ser 100% recuperada no governo do presidente Lula. O aumento nos investimentos significará muitas melhorias”, disse.

No discurso, o ministro ainda fez uma série de elogios ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), defendeu as declarações de Lula sobre a manutenção dos benefícios da população e exaltou os investimentos em educação.