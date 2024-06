Os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG), Lincoln Portela (PL-MG) e Rogério Correia (PT-MG), além do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) estão no ranking

Nove parlamentares mineiros estão entre os cem mais influentes no Congresso Nacional em 2024. É o que mostra levantamento divulgado nesta sexta-feira (28/6), pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap). A pesquisa considera os 513 deputados federais e 81 senadores em mandato no mês de junho, e é realizada anualmente desde 1994.

Da lista com os cem parlamentares mais influentes, 69 são deputados federais e 31, senadores, Minas Gerais é representada por oito deputados e um senador, sendo eles de peso à direita e à esquerda, como os deputados Nikolas Ferreira (PL-MG), Lincoln Portela (PL-MG) e Rogério Correia (PT-MG e o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) (veja lista no fim da reportagem).

Para montar a lista, o Diap considera influentes os parlamentares que têm "capacidade de conduzir debates, negociações, votações, articulações e formulações", "pelo saber" ou pelo "senso de oportunidade". O departamento também considera os que têm a habilidade de "leitura da realidade" e "facilidade para conceber ideias, constituir posições, elaborar propostas e projetá-las para o centro do debate, liderando a repercussão e tomada de decisão".



O PT lidera o ranking, com 21 representantes, que puxam o apoio de outros 55 parlamentares. Com 76 "cabeças" apoiando a base governista, outras 16 são vinculadas à oposição — grupo liderado pelo PL, que tem 12 nomes na lista e é o segundo com mais representantes. Os outros oito parlamentares são de partidos neutros ou não têm sigla.



Na relação, a região Sudeste é que mais tem nomes influentes. Liderada por São Paulo, com 17 nomes, a região também tem 13 representantes do Rio de Janeiro, além dos nove de Minas Gerais.



Veja quem são os parlamentares mineiros mais influentes (Em ordem alfabética)