O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), deferiu nesta quinta-feira (13/6) a instauração de um processo administrativo pela Corregedoria da Câmara para apurar as agressões sofridas pelo deputado federal Rogério Correia (PT-MG), desferidas pelo deputado bolsonarista Éder Mauro (PL-PA), durante a sessão do Conselho de Ética em Brasília.

O deputado mineiro foi vítima de chutes e empurrões ao tentar conter o descontrole de Éder Mauro no último dia 7 de junho. Na ocasião, Correia tentou apartar uma briga entres os deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e André Janones (Avante-MG).

Correia sofreu ferimentos na perna, foi atendido e liberado pelo departamento médico da Câmara. À época das agressões, o deputado do PT-MG declarou que "substituir argumentos e palavras por agressões, algo típico de fascistas, tornou-se uma constante nesta Casa".

Com a abertura do processo na Corregedoria, Éder Mauro corre o risco de perder o mandato. Ele terá cinco dias após a notificação para apresentar sua defesa. Rogério Correia também será ouvido no processo.