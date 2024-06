O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou, nesta quinta-feira (13/6), sobre o indiciamento do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Lula afirmou que vai conversar com o ministro ainda hoje e depois tomará uma decisão sobre o assunto. Juscelino foi indiciado pela Polícia Federal por suspeita dos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

“Eu acho que o fato do cara ser indiciado não significa que o cara cometeu um erro. Significa que alguém está acusando, e que a acusação foi aceita. Agora, eu preciso que as pessoas provem que são inocentes e ele tem o direito de provar que é inocente. Eu não conversei com ele ainda, eu vou conversar hoje e vou tomar uma decisão sobre esse assunto”, ressaltou Lula em conversa com jornalistas em Genebra, na Suiça, onde desembarcou para participar de um evento da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Na quarta-feira (12/6), o ministro Juscelino classificou o indiciamento como uma ação "política e previsível". "Trata-se de um inquérito que devassou a minha vida e dos meus familiares, sem encontrar nada. A investigação revira fatos antigos e que sequer são de minha responsabilidade enquanto parlamentar. No exercício do cargo como deputado federal, apenas indiquei emendas parlamentares para custear obras. A licitação, realização e fiscalização dessas obras são de responsabilidade do Poder Executivo e dos demais órgãos competentes", disse o ministro, em nota.