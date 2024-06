As deputadas Maria Clara Marra (PSDB) e Nayara Rocha (Progressistas) protocolaram, nesta quarta-feira (12/6), um requerimento para a constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a investigar o cancelamento de milhares de contratos coletivos por adesão de planos de saúde, incluindo os de crianças e jovens com TEA (transtorno do espectro autista), doenças raras e paralisia cerebral.

Maria Clara Marra é presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), enquanto Nayara Rocha ocupa a vice-presidência da mesma frente.





Segundo ambas, o objetivo da CPI é apurar possíveis abusos de poder econômico, violações dos direitos do consumidor e descumprimento da legislação vigente.

Na última sexta-feira (07/06), a Frente se reuniu com Eliane Medeiros, Diretora de Fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e Rikardo Ferreira da Costa, Chefe do Núcleo da ANS em Minas Gerais. A reunião abordou a gravidade dos cancelamentos, especialmente para pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições que exigem atendimento contínuo.

"Não podemos aceitar que operadoras de saúde cancelem unilateralmente os contratos, deixando famílias desamparadas e vulneráveis. Isso é uma violação dos direitos dos consumidores e um abuso de poder econômico que precisa ser investigado", declarou Maria Clara Marra. "As famílias que dependem de cuidados médicos contínuos e terapias específicas não podem ser tratadas com desdém. A criação desta CPI é essencial para proteger essas pessoas e garantir que seus direitos sejam respeitados", afirmou Nayara Rocha.

Desde abril, muitos beneficiários foram surpreendidos pelo cancelamento unilateral de seus planos de saúde, sendo orientados a buscar novas operadoras. A situação tem gerado angústia e insegurança, principalmente para as famílias atípicas que dependem de cuidados médicos contínuos e terapias específicas. Maria Clara Marra e Nayara Rocha têm sido vozes ativas nessa luta.

O requerimento para a criação da CPI conta com 36 assinaturas e será analisado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Confira os deputados que assinaram o texto: