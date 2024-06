Julgamento retoma com voto do ministro Alexandre de Moraes

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quinta-feira (13/6) o julgamento de 13 ações sobre alterações impostas pela reforma da previdência.





Na lista de pontos analisados, estão a questão da cobrança de alíquotas progressivas de contribuição do funcionalismo público federal e taxação de aposentados e pensionistas que ganham mais de um salário mínimo.

As ações também questionam a modificação que permite alíquotas progressivas para as contribuições previdenciárias dos servidores públicos federais.





O relator, o ministro Luís Roberto Barroso, votou pela manutenção das regras da reforma, e o julgamento será retomado com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que tinha pedido vistas (mais tempo para análise) do processo.