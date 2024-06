O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), afirmou nesta sexta-feira (28/6) que ele e o governador Romeu Zema (Novo) mantêm uma relação amena com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A declaração aconteceu durante entrevista coletiva, depois do evento com o petista em Belo Horizonte.



“Toda vez que o presidente vier a Minas para fazer anúncios, ele vai ser muito bem recebido. Nós temos muitas pautas em comum com o governo federal. Sempre que eu e o governador encontramos com o presidente, a gente repete o mesmo: ideologia é muito importante, partidos são muito importantes, mas o interesse de Minas vem sempre na frente”, declarou.

Segundo Simões, ele conversou com Lula sobre a renegociação da dívida do estado com a União, rodovias federais e hospitais universitários. “Vejo com tranquilidade essa relação, que é amena quando o tema é de interesse comum. É claro que nós discordamos essencialmente de coisas que dizem respeito à condução da política e, nesta, o debate público vai sempre continuar”, ponderou.