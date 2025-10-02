Haddad sobre isenção do IR: 'Enfrentar a inaceitável desigualdade'
Ministro da Fazenda celebrou aprovação unânime na Câmara e disse que país dá início a correção histórica na tributação
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, celebrou, na noite dessa quarta-feira (1º/9), a aprovação do projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem recebe até R$ 5 mil mensais. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que o Brasil começou a enfrentar sua “principal chaga”: a desigualdade social. O texto foi aprovada de forma unânime entre os deputados federais.
"Um dia histórico. Começamos a enfrentar nossa principal chaga: nossa inaceitável desigualdade. Não há desenvolvimento com esse nível de desigualdade. Não há justiça. Começamos e juntos vamos concluir esse trabalho", escreveu o ministro no X (antigo Twitter).
A Câmara aprovou a proposta com 493 votos a favor e nenhum contrário. O texto amplia a faixa de isenção, que atualmente alcança apenas rendas de até R$ 3.036 (equivalente a dois salários mínimos), e reduz a cobrança para quem recebe até R$ 7.350. Além disso, cria uma alíquota mínima de 10% para quem ganha acima de R$ 50 mil mensais, medida que deve compensar a desoneração das faixas mais baixas.
A expectativa do governo é que as mudanças já estejam em vigor para a declaração do IR de 2026, ano em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve disputar a reeleição. Para isso, o texto ainda precisa passar pelo Senado e seguir para sanção presidencial.