Haddad sobre isenção do IR: 'Enfrentar a inaceitável desigualdade'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, celebrou, na noite dessa quarta-feira (1º/9), a aprovação do projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem recebe até R$ 5 mil mensais. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que o Brasil começou a enfrentar sua “principal chaga”: a desigualdade social. O texto foi aprovada de forma unânime entre os deputados federais.

"Um dia histórico. Começamos a enfrentar nossa principal chaga: nossa inaceitável desigualdade. Não há desenvolvimento com esse nível de desigualdade. Não há justiça. Começamos e juntos vamos concluir esse trabalho", escreveu o ministro no X (antigo Twitter).



Um dia histórico. Começamos a enfrentar nossa principal chaga: nossa inaceitável desigualdade. Não há desenvolvimento com esse nível de desigualdade. Não há justiça. Começamos e juntos vamos concluir esse trabalho. — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) October 2, 2025

A Câmara aprovou a proposta com 493 votos a favor e nenhum contrário. O texto amplia a faixa de isenção, que atualmente alcança apenas rendas de até R$ 3.036 (equivalente a dois salários mínimos), e reduz a cobrança para quem recebe até R$ 7.350. Além disso, cria uma alíquota mínima de 10% para quem ganha acima de R$ 50 mil mensais, medida que deve compensar a desoneração das faixas mais baixas.

Dados da Tax Foundation , organização sem fins lucrativos que avalia tributos, apontaram a cobrança de impostos de países sobre os cidadãos. @aleksandarlittlewolf por freepik Nesta galeria, você verá quais países estão no ranking das maiores taxas. Em outra galeria, estão os que exigem menores tributos dos contribuintes. Imagem de Robert Owen-Wahl por Pixabay A pesquisa, porém, é restrita a um universo de 38 países. O instituto pesquisou a cobrança de taxas nas 38 nações que participam da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Imagem de Gerd Altmann por Pixabay A OCDE tem como objetivo promover políticas que focam na melhor qualidade de vida e na constância financeira no mundo. Veja o ranking. kasjan farbisz - pixabay Hungria- 9,6 milhões de Habitantes/ Capital: Budapeste/ Imposto sobre consumo: 27%. Reprodução/ Expedia Dinamarca- 5,8 milhões de habitantes/ Capital: Copenhague/ Imposto sobre consumo: 25%. Febiyan Unsplash Noruega- 5,4 milhões de habitantes/ Capital: Oslo / Imposto sobre consumo: 25%. Imagem de Alexandra von Gutthenbach-Lindau por Pixabay Suécia- 10,5 milhões de habitantes/ Capital: Estocolmo / Imposto sobre consumo: 25%. JZ/Wikimedia Commons Finlândia- 5,5 milhões de habitantes/ Capital: Helsinque / Imposto sobre consumo: 24%. Imagem de Tapio Haaja por Pixabay Grécia- 10,4 milhões de habitantes/ Capital: Atenas / Imposto sobre consumo: 24%. Imagem de Michelle Raponi por Pixabay Islândia- 366 mil de habitantes/ Capital: Reykjavik / Imposto sobre consumo: 24%. Imagem de Rebecca L por Pixabay Irlanda- 4,9 milhões de habitantes/ Capital: Dublin / Imposto sobre consumo: 23%. Michal Gorski - Wikimédia Commons Polônia- 38 milhões de habitantes/ Capital: Varsóvia / Imposto sobre consumo: 23%. Diego Delso / Wikimedia Commons Portugal- 10,3 milhões de habitantes/ Capital: Lisboa / Imposto sobre consumo: 23%. domínio público Eslovênia- 2,1 milhões de habitantes/ Capital: Liubliana / Imposto sobre consumo: 22%. Mateus2019/Wikimedia Commons Itália- 60 milhões de habitantes/ Capital: Roma / Imposto sobre consumo: 22%. wikimedia commons O Brasil não faz parte da OCDE, mas é um dos candidatos que têm interesse em participar do grupo. Para ser integrante, é necessário seguir 253 instrumentos legais para se adequar ao padrão da organização. Divulgação Os últimos países a se tornarem integrantes da OCDE foram a Colômbia em abril de 2020 e a Costa Rica em maio de 2021. Na foto, a sede da OCDE em Paris, na França. patrick janicek - wikimedia commons Voltar Próximo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A expectativa do governo é que as mudanças já estejam em vigor para a declaração do IR de 2026, ano em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve disputar a reeleição. Para isso, o texto ainda precisa passar pelo Senado e seguir para sanção presidencial.