Para maioria, Bolsonaro deveria abrir mão de candidatura e apoiar outro

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Uma ampla maioria dos brasileiros, incluindo uma parcela significativa dos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), acredita que o ex-presidente deveria desistir de sua candidatura para as eleições de 2026 e apoiar outro nome da direita. Bolsonaro já está inelegível por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), portanto, não pode concorrer às eleições do ano que vem.

De acordo com a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (9/10), 76% dos eleitores defendem que Bolsonaro abra mão da cabeça de chapa, enquanto apenas 18% acreditam que ele deve manter sua candidatura.

Ainda segundo o levantamento, mesmo entre seus apoiadores declarados, a ideia de manter a candidatura não é unânime: 52% querem que ele concorra, mas 47% prefeririam que ele apoiasse um sucessor.

Nos demais segmentos, a preferência por um novo candidato de direita é ainda maior. A opinião de que Bolsonaro deveria apoiar outro nome é compartilhada por 90% da "esquerda não lulista" , 87% dos "lulistas" , 79% dos "independentes" e 72% da "direita não bolsonarista".

A pesquisa também aponta que a percepção de que Bolsonaro deveria recuar cresceu nos últimos meses, passando de 65% em maio para os atuais 76%. O levantamento da Genial/Quaest foi realizado entre 2 e 5 de outubro, com 2.004 entrevistas presenciais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e a confiabilidade é de 95%.

