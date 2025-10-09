Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Para maioria, Bolsonaro deveria abrir mão de candidatura e apoiar outro

A pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (9/10), também mostra que a percepção de que Bolsonaro deveria recuar cresceu nos últimos meses

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
09/10/2025 08:11

compartilhe

SIGA
x
Ex-presidente Jair Bolsonaro.
Para maioria, Bolsonaro deveria abrir mão de candidatura e apoiar outro nome crédito: Agência Brasil

Uma ampla maioria dos brasileiros, incluindo uma parcela significativa dos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), acredita que o ex-presidente deveria desistir de sua candidatura para as eleições de 2026 e apoiar outro nome da direita. Bolsonaro já está inelegível por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), portanto, não pode concorrer às eleições do ano que vem.

De acordo com a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (9/10), 76% dos eleitores defendem que Bolsonaro abra mão da cabeça de chapa, enquanto apenas 18% acreditam que ele deve manter sua candidatura.

Leia Mais

Ainda segundo o levantamento, mesmo entre seus apoiadores declarados, a ideia de manter a candidatura não é unânime: 52% querem que ele concorra, mas 47% prefeririam que ele apoiasse um sucessor.

Nos demais segmentos, a preferência por um novo candidato de direita é ainda maior. A opinião de que Bolsonaro deveria apoiar outro nome é compartilhada por 90% da "esquerda não lulista" , 87% dos "lulistas" , 79% dos "independentes" e 72% da "direita não bolsonarista".

A pesquisa também aponta que a percepção de que Bolsonaro deveria recuar cresceu nos últimos meses, passando de 65% em maio para os atuais 76%. O levantamento da Genial/Quaest foi realizado entre 2 e 5 de outubro, com 2.004 entrevistas presenciais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e a confiabilidade é de 95%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por que Bolsonaro ficou inelegível?

  • Decisão do TSE: Em 30 de junho de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarou Jair Bolsonaro inelegível por oito anos, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.
  • Reunião com embaixadores: O caso teve origem em 18 de julho de 2022, quando o então presidente reuniu diplomatas no Palácio da Alvorada e fez ataques às urnas eletrônicas e ao processo eleitoral brasileiro.
  • Transmissão oficial: O encontro foi transmitido pela TV Brasil, emissora pública, e amplamente divulgado nas redes sociais de Bolsonaro, ampliando o alcance das falas.
  • Ação do PDT: O PDT entrou com uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije), pedindo a inelegibilidade do ex-presidente por desequilíbrio no pleito.
  • Relatório e parecer: O relator, ministro Benedito Gonçalves, analisou a reunião e outras declarações de Bolsonaro contra o sistema eleitoral. O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer favorável à condenação.
  • Julgamento no TSE: Após quatro sessões, o plenário decidiu por 5 votos a 2 pela inelegibilidade, deixando Bolsonaro fora das próximas três eleições.

Tópicos relacionados:

eleicoes-2026 jair-bolsonaro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay