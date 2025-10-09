Em eventual 2º turno em 2026, Lula venceria Zema com ampla vantagem

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Em uma eventual disputa de segundo turno pela Presidência da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) derrotaria o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), por uma margem de 15 pontos percentuais. Segundo a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (9/10), Lula tem 47% das intenções de voto no confronto direto, enquanto Zema marca 32%. Brancos e nulos somam 18%, e 3% estão indecisos.

A série histórica do levantamento mostra que a vantagem do petista sobre o governador mineiro tem crescido. Em maio de 2025, o placar era de 42% a 33%. Desde então, Lula oscilou cinco pontos para cima, enquanto Zema oscilou um ponto para baixo, consolidando a liderança do petista neste cenário simulado.

Nos cenários de primeiro turno, Zema varia entre 3% e 4% das intenções de voto na maioria das simulações, chegando a 11% em um cenário sem a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas com Lula e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) na disputa.



A pesquisa ouviu 2.004 eleitores presencialmente em 120 municípios, entre 2 e 5 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.