Em eventual 2º turno em 2026, Lula venceria Zema com ampla vantagem
A série histórica da pesquisa Genial/Quaest mostra que a vantagem do petista sobre o governador mineiro tem crescido
Em uma eventual disputa de segundo turno pela Presidência da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) derrotaria o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), por uma margem de 15 pontos percentuais. Segundo a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (9/10), Lula tem 47% das intenções de voto no confronto direto, enquanto Zema marca 32%. Brancos e nulos somam 18%, e 3% estão indecisos.
A série histórica do levantamento mostra que a vantagem do petista sobre o governador mineiro tem crescido. Em maio de 2025, o placar era de 42% a 33%. Desde então, Lula oscilou cinco pontos para cima, enquanto Zema oscilou um ponto para baixo, consolidando a liderança do petista neste cenário simulado.
A pesquisa ouviu 2.004 eleitores presencialmente em 120 municípios, entre 2 e 5 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.