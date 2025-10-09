Assine
ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS

Em eventual 2º turno em 2026, Lula venceria Zema com ampla vantagem

A série histórica da pesquisa Genial/Quaest mostra que a vantagem do petista sobre o governador mineiro tem crescido

Vinícius Prates
09/10/2025 07:50

Zema e Lula conversando
Em eventual 2º turno, Lula venceria Zema com ampla vantagem crédito: RICARDO STUKERT/PR

Em uma eventual disputa de segundo turno pela Presidência da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) derrotaria o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), por uma margem de 15 pontos percentuais. Segundo a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (9/10), Lula tem 47% das intenções de voto no confronto direto, enquanto Zema marca 32%. Brancos e nulos somam 18%, e 3% estão indecisos.

A série histórica do levantamento mostra que a vantagem do petista sobre o governador mineiro tem crescido. Em maio de 2025, o placar era de 42% a 33%. Desde então, Lula oscilou cinco pontos para cima, enquanto Zema oscilou um ponto para baixo, consolidando a liderança do petista neste cenário simulado.

Made with Flourish

Leia Mais

Nos cenários de primeiro turno, Zema varia entre 3% e 4% das intenções de voto na maioria das simulações, chegando a 11% em um cenário sem a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas com Lula e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) na disputa.
A pesquisa ouviu 2.004 eleitores presencialmente em 120 municípios, entre 2 e 5 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

Tópicos relacionados:

eleicoes-2026 lula minas-gerais pesquisa-eleitoral zema

