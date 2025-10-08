Lula sai mais forte após encontro com Trump na ONU, diz pesquisa

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Quase metade dos brasileiros (49%) avalia que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu politicamente mais forte depois do encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a Assembleia-Geral da ONU. É o que aponta a mais recente pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (8/10).

De acordo com o levantamento, 27% dos entrevistados acreditam que o episódio tornou Lula mais fraco, enquanto 10% consideram que o encontro não teve impacto. Outros 14% não souberam ou não responderam. O evento, no qual Trump elogiou o presidente brasileiro, teve ampla repercussão, sendo que 57% dos eleitores afirmaram ter ficado sabendo do ocorrido.

A percepção de fortalecimento de Lula, no entanto, também é marcada por uma divisão ideológica. Entre os eleitores que se identificam como "lulistas", a aprovação é massiva: 78% veem o presidente mais forte. A visão é compartilhada por 75% dos que se declaram de "esquerda não lulista".

O cenário se inverte no campo da direita. Entre os "bolsonaristas", a maioria (51%) afirma que Lula saiu mais fraco do encontro com Trump e apenas 26% o viram mais forte. Na "direita não bolsonarista", a percepção de enfraquecimento também prevalece, com 48%, contra 28% que viram fortalecimento.

Questionados sobre como Lula deve proceder em relação a uma futura reunião com o presidente norte-americano, os brasileiros se mostram divididos. Para 46%, Lula deveria "se esforçar" para que o encontro aconteça, enquanto 44% defendem que ele deveria "ser cuidadoso e esperar mais".

Ainda segundo o levantamento, uma ampla maioria, 65% dos entrevistados, acredita que Lula deve adotar uma postura "amigável" em uma eventual reunião com Trump. Apenas 25% defendem uma atitude "dura". Além disso, 51% acreditam que, após uma futura reunião, os dois presidentes "vão se dar bem".

A pesquisa foi realizada com 2.004 eleitores, entre os dias 2 e 5 de outubro. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Ligação com Trump

O presidente Lula e o presidente Donald Trump conversaram por telefone na última segunda-feira (6/10). Durante a ligação, que durou cerca de 30 minutos, Lula pediu ao republicano que retire o tarifaço imposto ao Brasil e que suspenda as medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras.

Entre as sanções em vigor estão a cassação de vistos de auxiliares do governo brasileiro e penalidades contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com relatos, Trump afirmou que o encontro que teve com Lula na Assembleia Geral da ONU "foi uma das poucas coisas boas" que aconteceram a ele durante o evento. Após a conversa, o presidente norte-americano disse ter tido uma "ótima conversa" com o petista, a quem classificou como "um homem bom".

O republicano ainda indicou a intenção de se reunir novamente com o brasileiro, tanto nos Estados Unidos quanto em território nacional. "Eu o conheci nas Nações Unidas; estava prestes a fazer um discurso, sem teleprompter, e pouco antes encontrei o presidente Lula. Achei-o muito bom, tivemos uma conversa muito boa em dois minutos. Foi um grande dia", declarou Trump.