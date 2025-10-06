Eduardo Bolsonaro sobre Trump e Lula: "A esquerda sabe que não foi uma vitória"

O terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Eduardo Bolsonaro, afirmou nas redes sociais, nesta segunda-feira (6/10), que a esquerda brasileira “sabe” que o avanço nas relações entre os presidentes dos Estados Unidos e do Brasil — Donald Trump (Republicanos) e Lula (PT), respectivamente — “não foi um avanço”.

Por meio de um post no X (antigo Twitter), o Deputado Federal pelo estado de São Paulo e filiado ao Partido Liberal (PL), também conhecido como '03', ainda afirmou que a esquerda "tentará emplacar narrativas fantasiosas" para o "seu público de fanáticos".

Confira o que disse o político no post:

A esquerda sabe que não foi uma vitória. Mas para seu público de fanáticos eles tentarão emplacar as suas narrativas fantasiosas.



Eis o designado pelo Presidente @realDonaldTrump para tratar com Alckmin????



Tirem suas conclusões. https://t.co/Bxml1yVwlJ pic.twitter.com/OALrnKwVTG — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) October 6, 2025

Eduardo, além disso, termina o post com uma menção ao encarregado do presidente americano da missão de prosseguir com as tratativas junto ao Brasil, o Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. "Tirem suas conclusões", disse ele.

Em setembro passado, Rubio afirmou, também através das redes, que os "Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas", em referência ao processo de julgamento que culminou na condenção de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, além de outros crimes. Ele também se referiu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, como um "abusador de direitos humanos".

Lula e Trump tiveram, nesta segunda-feira (6/10), uma conversa por telefone para tratar sobre assuntos diplomáticos que envolvem a relação entre os dois países. Conforme confirmou o próprio presidente americano, nas redes sociais, a conversa foi positiva, e outras ainda acontecerão. Interlocutores de ambos os lados corroboram com a afirmação.

