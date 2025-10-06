Vídeo: Trump diz que Lula é um 'homem bom' e promete visitar o Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou as “ótimas conversas” que teve com o chefe do Executivo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em entrevista no Salão Oval da Casa Branca, nesta segunda-feira (6/10), Trump disse que “Lula é um homem bom” e que terá mais encontros com ele, tanto nos EUA quanto no Brasil.



“Eu o conheci nas Nações Unidas (ONU); eu estava subindo para fazer um discurso, e eu não tinha um teleprompter. Pouco antes disso, me encontrei com o presidente Lula, o achei muito bom, tivemos uma conversa muito boa em dois minutos. Foi um grande dia”, declarou.



Na manhã desta segunda-feira, os dois presidentes conversaram por volta de 30 minutos por telefone. Na ocasião, Lula pediu para Trump a retirada da sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros e das medidas restritivas contra autoridades do país.



Trump destacou que a conversa foi “boa”, que “gostaram um do outro” e que vão “começar a fazer negócios".

E confirmou que ambos se encontrarão nos dois países. "Em algum momento irei e ele virá aqui. Conversamos sobre isso.”

