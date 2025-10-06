Assine
TARIFAS E SANÇÕES

Trump diz que encontro com Lula foi uma das 'poucas coisas boas' da ONU

Presidentes conversaram na manhã desta segunda-feira (6/10) por videoconferência

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
06/10/2025 13:18

Lula e Trump discursaram na Assembleia Geral da ONU 2025 e se encontraram no corredor que antecede o salão, onde acabaram acertando um encontro para a semana que vem
Lula e Trump discursaram na Assembleia Geral da ONU 2025 e se encontraram no corredor que antecede o salão crédito: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP - Brendan SMIALOWSKI / AFP

Durante conversa com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o encontro entre os dois foi uma das ‘poucas coisas boas’ na Assembleia-geral da ONU, em setembro.

A informação é da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Trump e Lula conversaram na manhã desta segunda-feira (6/10) por videoconferência.

Na própria Assembleia-geral da ONU, o estadunidense fez duras críticas à entidade e disse: "palavras vazias não encerram guerras, a única coisa que encerra guerras é ação". No discurso no evento, ele criticou até o teleprompter e a escada rolante no prédio sede da ONU, em Nova Iorque.

Reunião de Lula e Trump

Ainda conforme Bergamo, os líderes falaram sobre a importância de EUA e Brasil. Lula pediu que Trump revise a suspensão de sanções aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e falou do tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, mas o americano não respondeu diretamente.

Além dos dois chefes de Estado, a reunião teve a presença do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e dos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Mauro Vieira (Relações Internacionais) e Sidônio Palmeira (Secom).

De acordo com Haddad, o diálogo foi considerado "positivo" e uma nota oficial com os principais pontos da conversa deve ser divulgada ainda hoje pelo Palácio do Planalto.

