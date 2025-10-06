Eduardo ironiza chance de reunião entre Lula e Trump antes da conversa

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ironizou a possibilidade do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reunir com o líder dos Estados Unidos, Donald Trump, em post na manhã desta segunda-feira (6/10). Os presidentes, contudo, conversaram por chamada de vídeo poucas horas depois.

Em publicação no X (antigo Twitter), o filho ‘03’ de Jair Bolsonaro (PL) comentou uma notícia da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Na última quarta-feira (1º), ela publicou que Trump não indicou interlocutores para conversar com Lula.



“Se bem me lembro era a agenda do Lula que estava cheia”, ironizou Eduardo. Ele relembrou uma declaração do ministro de Relações Internacionais do Brasil, Mauro Vieira, que disse que o encontro provavelmente seria remoto: “o presidente está muito ocupado, tem uma agenda muito cheia”.

O deputado federal completou: “Eu só fico imaginando qual compromisso um sujeito pode ter mais importante do que poder conversar com o presidente da maior potência econômica mundial…”.

Reunião de Lula e Trump



Por vídeoconferência, os presidentes conversaram nesta manhã, tendo como tema principal o tarifaço americano aos produtos brasileiros.

Além de Lula, participaram da reunião o vice-presidente Gerado Alckmin, também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, e os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), e Fernando Haddad (Fazenda)

