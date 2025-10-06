Trump sobre conversa com Lula: ‘Gostei, nossos países vão se dar bem’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que gostou da conversa com o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os líderes se falaram por chamada de vídeo nesta segunda-feira (6/10).

Em post no Truth Social, rede social criada por Trump que segue os moldes do X (antigo Twitter), o republicano classificou o diálogo como “ótimo” e mostrou otimismo sobre o futuro das relações entre Brasil e EUA.

“Esta manhã, tive uma ótima conversa telefônica com o presidente Lula, do Brasil. Discutimos muitos assuntos, mas o foco principal foi a economia e o comércio entre nossos dois países”, escreveu.

O americano ainda prometeu novos encontros com Lula “em um futuro não muito distante”, tanto nos EUA como no Brasil. “Gostei da conversa; nossos países se darão muito bem juntos!”, completou Trump.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Reunião de Trump e Lula

Conforme relato da Agência Brasil, Lula pediu que Trump retire o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, além das medidas restritivas contra autoridades brasileiras, como a retirada de vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

O diálogo durou cerca de 30 minutos e deixou boas impressões também ao governo brasileiro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que estava no encontro, classificou a reunião como “positiva”.

