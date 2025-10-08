Assine
Quaest: brasileiros apontam o maior problema do país

Levantamento mostra que a preocupação com a segurança pública atingiu o maior patamar em 12 meses

Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
08/10/2025 10:05

Ilustração de soldados armados em região urbana
Ilustração de soldados armados em região urbana

A segurança pública é o maior problema do Brasil para 30% da população. O dado é da mais recente pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (8/10), e representa o ponto mais alto da preocupação com o tema no último ano. Em segundo lugar, aparecem os problemas sociais, citados por 18% dos entrevistados, seguidos pela economia, com 16%.

A ascensão da preocupação com a segurança é um movimento observado ao longo dos últimos 10 meses. Em dezembro de 2024, a violência era a principal preocupação para 20% da população. Desde então, o índice vem em uma trajetória de alta, chegando agora a 30%.

Enquanto a preocupação com a segurança pública cresce, a economia perde espaço como a principal angústia dos brasileiros. Há um ano, em outubro de 2024, a economia era o problema número um para 24% dos entrevistados. No levantamento atual, esse percentual caiu para 16%, colocando o tema na terceira posição entre as maiores preocupações nacionais.

O ranking de preocupações dos brasileiros é completado por corrupção, citada por 14%, saúde (11%), educação (6%) e o medo de uma guerra (3%).

O levantamento da Genial/Quaest foi realizado entre os dias 2 e 5 de outubro, com 2.004 entrevistas presenciais de brasileiros com 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais, para um nível de confiança de 95%.

Confira a pesquisa na íntegra

overflay