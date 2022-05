Vini Jr e seu Instituto vão trabalhar com 150 crianças no interior de MG

Campeão da Liga dos Campeões com o Real Madrid, e ainda fazendo o gol histórico do 14º título do time merengue, vive momentos de glória. Daqui a alguns dias, o craque fará outro gol de placa. Através do Instituto Vini Jr, o jogador da Seleção Brasileira vai trabalhar com 150 crianças da Escola Municipal Doutor Afonso Pena Júnior, em Rio Preto, na Zona da Mata Mineira. Na escola em Rio Preto, o Instituto Vini Jr irá implementar o aplicativo Base, que é um software de celular que oferece atividades pedagógicas para os alunos do Ensino Fundamental I, 1º ao 5º ano. O app foi desenvolvido com a linguagem de uma competição de futebol. Cada ano representa uma temporada. Cada bimestre é um torneio. E no momento que os alunos e alunas desenvolvem as atividades, vão ganhando prêmios e troféus.

"Queremos transformar a escola em um ambiente mais atraente para as crianças e também para os professores. Vamos usar a tecnologia como ferramenta e o futebol como linguagem, através do aplicativo Base, que foi cuidadosamente construído pela nossa equipe pedagógica. É uma metodologia que criamos que envolve inicialmente a criação de espaço mais lúdico e atraente para as crianças. Nosso objetivo é garantir a base necessária para que os professores inovem em seus fazeres diários e com isso os alunos aprendam melhor e de maneira mais divertida", explicou Victor Ladeira, Diretor-Executivo do Instituto Vini Jr.

A Escola Municipal Doutor Afonso Pena Júnior foi escolhida, ao lado da Escola Municipal Paulo Freire, em São Gonçalo (RJ) - escola em que Vini Jr estudou na infância - para iniciar a metodologia. Ao longo dos últimos seis meses cerca de 15 professoras foram capacitados pela equipe do Instituto para usarem o aplicativo Base. O app também fornece uma base de dados que permitirá ao professor acompanhar o andamento das atividades de cada aluno e assim perceber qualquer dificuldade na realização das tarefas.

Capacitação é um dos objetivos do instituto (foto: Vini/Divulgação )

"O Base será incrível para os alunos, sem dúvida. Mas acho que vai ser ainda mais importante para as nossas professoras, para o corpo docente da escola. Elas não tinham ferramentas e algumas não tinham conhecimento para inovar, para deixar a sala de aula mais atraente. É isso que estaremos proporcionando para elas, uma qualificação, uma adequação a um mundo que pede essa atualização", explicou a professora de projetos tecnológicos da Escola Municipal Doutor Afonso Pena, Joamara Alvim.

As atividades desenvolvidas no Base estão de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que regulamenta o conteúdo de ensino nas escolas brasileiras. O objetivo do Instituto Vini Jr é usar a experiência nas escolas de Rio Preto e São Gonçalo para aperfeiçoar o Base.