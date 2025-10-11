Assine
LUTO

Morre Diane Keaton, ícone de Hollywood e vencedora do Oscar, aos 79 anos

Diane marcou gerações no cinema, tendo trabalhado em 'O poderoso chefão' e 'Annie Hall', que deu a ela o Oscar

Folhapress
Folhapress
11/10/2025 16:46 - atualizado em 11/10/2025 16:59

Daiane Keaton de chapéu preto e braços abertos
Com carreira histórica, Diane Keaton foi uma das grandes figuras de Hollywood crédito: Patrick T. Fallon/AFP

A atriz Diane Keaton morreu hoje, aos 79 anos, na Califórnia, nos Estados Unidos. As informações foram confirmadas pela revista norte-americana People.

A morte foi confirmada por um porta-voz da família de Diane à People. A causa do óbito, no entanto, não foi divulgada. A família pediu respeito e privacidade nesse momento. Maiores detalhes sobre o velório não foram divulgados.

Diane Keaton era um dos nomes mais famosos de Hollywood. Venceu o Oscar de melhor atriz em 1977 pelo papel no filme "Noivo neurótico, noiva nervosa".

A atriz nasceu em Los Angeles, na Califórnia, em 5 de janeiro de 1946. Começou sua carreira no teatro e fez sua estreia no cinema como figurante em "As mil faces do amor", em 1970.

Seu primeiro destaque em Hollywood foi em "O poderoso chefão" (1972). Ela foi escolhida pelo diretor Francis Ford Coppola para interpretar Kay Adams, par romântico do protagonista Al Pacino. Retornou ao personagem nas sequências da franquia em "O poderoso chefão - Parte 2" (1974) e na Parte 3 (1990).

Também esteve em diversos filmes de Woody Allen. Estrelou longas do diretor como "Play it again, Sam" (1972), "Sleeper" (1973) e "Love and seath" (1975).

O Oscar veio em 1977. Ela venceu a estatueta com a personagem-título do filme "Annie Hall". Keaton voltou a ser indicada ao Oscar pela atuação em "Alguém tem que ceder" (2003), mas não levou a estatueta na premiação de 2004.

Como atriz, seus outros trabalhos memoráveis foram: "Baby boom" (1987), "O pai da noiva" (1991), "O pai da noiva - Parte 2" (1995), "O clube das desquitadas" (1996), entre outros. Também atuou como diretora no documentário "Heaven" (1987), no filme "Hanging up" (2000) e em um episódio de "Twin Peaks".

