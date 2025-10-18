Virginia mostra ritual de beleza com gelo e viraliza: ‘Queima, viu?’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Virginia Fonseca mostrou para os fãs um ritual de skincare bem diferente: mergulhar o rosto no gelo. A técnica, chamada skin-icing, já foi usada por outras celebridades,como Carolina Dieckmann, Jade Picon e Mariana Rios.

Na publicação nas redes sociais, a influenciadora fez caretas sobre o tratamento. “Queima, viu”, escreveu. Apesar de parecer algo radical, a técnica traz benefícios reais para a pele.

“Essa prática ajuda a uniformizar o tom da pele, reduzir olheiras, dar mais luminosidade e prolongar o efeito da make”, esclarece a médica especialista em estética Dra. Fernanda Nichelle.

De acordo com a especialista, o corpo reage ao frio, dando os efeitos para a pele. “O resfriamento provoca vasoconstrição, ou seja, a redução temporária dos vasos sanguíneos e o fechamento dos poros, o que contribui para diminuir o inchaço facial”, explica.

Para que a técnica funcione, o ideal é imergir o rosto na água com gelo rapidamente, cinco a seis vezes, preferencialmente pela manhã, logo ao acordar, ou antes de aplicar a maquiagem. “É possível realizar o procedimento aplicando o gelo envolto em um tecido de algodão diretamente sobre o rosto, fazendo leves movimentos circulares, ou mergulhar o rosto em uma tigela com água bem gelada por alguns segundos, repetindo o processo algumas vezes”, orienta.

Vale destacar que o contato direto e prolongado do gelo com a pele pode causar queimaduras. Por isso, o ideal é sempre utilizar uma proteção entre o gelo e o rosto. “Tudo em excesso pode ser prejudicial. Respeite a sensibilidade da sua pele e aproveite os benefícios do ritual de forma segura”, destaca.

Banheira de gelo

Essa não é a primeira vez que Virginia mostra que usa o gelo na rotina de beleza. Em maio deste ano, ela revelou que passou cinco minutos dentro de uma banheira com água muito gelada.

"Incrível, quentinha gente! Uma coisa deliciosa", ironizou. Depois que saiu, ela mostrou como o corpo ficou com marcas avermelhadas na pele. “Bom, fiz cinco minutos. Foi o que deu hoje. Olha o tanto que sai vermelho, essa parte que entrou e essa que não. Olha a diferença! E está queimando, tá?!", disse.