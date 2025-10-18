Assine
TRUQUE

Virginia mostra ritual de beleza com gelo e viraliza: ‘Queima, viu?’

Influenciadora aderiu ao skin-icing, técnica usada por outras famosas

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
18/10/2025 12:11

Virginia usou balde de gelo para cuidar da pele
Virginia usou balde de gelo para cuidar da pele crédito: Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca mostrou para os fãs um ritual de skincare bem diferente: mergulhar o rosto no gelo. A técnica, chamada skin-icing, já foi usada por outras celebridades,como Carolina Dieckmann, Jade Picon e Mariana Rios. 

@virginiafonsecaxx Virginia Fonseca colocando o rosto né bacia de gelo veja só!! #virgina #virginiafonceca #viral_video #viralizou #fypage? ? som original - virginia ?

Na publicação nas redes sociais, a influenciadora fez caretas sobre o tratamento. “Queima, viu”, escreveu. Apesar de parecer algo radical, a técnica traz benefícios reais para a pele. 

“Essa prática ajuda a uniformizar o tom da pele, reduzir olheiras, dar mais luminosidade e prolongar o efeito da make”, esclarece a médica especialista em estética Dra. Fernanda Nichelle.

De acordo com a especialista, o corpo reage ao frio, dando os efeitos para a pele.  “O resfriamento provoca vasoconstrição, ou seja, a redução temporária dos vasos sanguíneos e o fechamento dos poros, o que contribui para diminuir o inchaço facial”, explica. 

Para que a técnica funcione, o ideal é imergir o rosto na água com gelo rapidamente, cinco a seis vezes, preferencialmente pela manhã, logo ao acordar, ou antes de aplicar a maquiagem. “É possível realizar o procedimento aplicando o gelo envolto em um tecido de algodão diretamente sobre o rosto, fazendo leves movimentos circulares, ou mergulhar o rosto em uma tigela com água bem gelada por alguns segundos, repetindo o processo algumas vezes”, orienta.

Vale destacar que o contato direto e prolongado do gelo com a pele pode causar queimaduras. Por isso, o ideal é sempre utilizar uma proteção entre o gelo e o rosto. “Tudo em excesso pode ser prejudicial. Respeite a sensibilidade da sua pele e aproveite os benefícios do ritual de forma segura”, destaca.

Banheira de gelo

Essa não é a primeira vez que Virginia mostra que usa o gelo na rotina de beleza. Em maio deste ano, ela revelou que passou cinco minutos dentro de uma banheira com água muito gelada. 

 "Incrível, quentinha gente! Uma coisa deliciosa", ironizou. Depois que saiu, ela mostrou como o corpo ficou com marcas avermelhadas na pele. “Bom, fiz cinco minutos. Foi o que deu hoje. Olha o tanto que sai vermelho, essa parte que entrou e essa que não. Olha a diferença! E está queimando, tá?!", disse.

A influenciadora digital — nova contratada do SBT — Virginia Fonseca surpreendeu os seguidores ao compartilhar detalhes luxuosos de sua nova mansão em um condomínio de Goiânia. -Instagram @virginia
A influenciadora digital — nova contratada do SBT — Virginia Fonseca surpreendeu os seguidores ao compartilhar detalhes luxuosos de sua nova mansão em um condomínio de Goiânia. Instagram @virginia
A residência, que está em fase de acabamento, contará com um elevador na garagem, closets sofisticados e um escritório. Todos os ambientes são equipados com ar-condicionado embutido no teto.-montagem/reprodução instagram
A residência, que está em fase de acabamento, contará com um elevador na garagem, closets sofisticados e um escritório. Todos os ambientes são equipados com ar-condicionado embutido no teto. montagem/reprodução instagram
Entre os destaques estão um lavabo com banheira de luxo e vista privilegiada, um spa com teto que simula um
Entre os destaques estão um lavabo com banheira de luxo e vista privilegiada, um spa com teto que simula um "céu estrelado" e uma adega com sistema de segurança por senha. Montagem/reprodução instagram
Na área externa, Virginia mostrou uma piscina de borda infinita com cascata, lareira e banheiros. -reprodução/instagram
Na área externa, Virginia mostrou uma piscina de borda infinita com cascata, lareira e banheiros. reprodução/instagram
Que as celebridades levam uma vida de luxo e regalias isso todo mudo sabe. Mas alguns famosos fazem questão de um toque de excentricidade. Confira algumas peculiaridades das celebridades que já deram o que falar nas redes!-montagem / reprodução
Que as celebridades levam uma vida de luxo e regalias isso todo mudo sabe. Mas alguns famosos fazem questão de um toque de excentricidade. Confira algumas peculiaridades das celebridades que já deram o que falar nas redes! montagem / reprodução
Copo de grife: A cantora Lexa já apareceu nas redes sociais bebendo em um copo da marca Versace envolto em cristais preciosos que chega a custar quase 9 mil reais!-reprodução instagram @brendasangi
Copo de grife: A cantora Lexa já apareceu nas redes sociais bebendo em um copo da marca Versace envolto em cristais preciosos que chega a custar quase 9 mil reais! reprodução instagram @brendasangi
Closet blindado: A atriz e modelo Flavia Pavanelli impressionou a web ao mostrar o enorme closet que tem em casa. -reproduÃ§Ã£o instagram
Closet blindado: A atriz e modelo Flavia Pavanelli impressionou a web ao mostrar o enorme closet que tem em casa. reproduÃ§Ã£o instagram
Entre bolsas e sapatos de luxo, um detalhe chamou a atenção do público: o cômodo não só tem uma porta com senha como também é blindado! -reprodução tiktok
Entre bolsas e sapatos de luxo, um detalhe chamou a atenção do público: o cômodo não só tem uma porta com senha como também é blindado! reprodução tiktok
Rede milionária - Se você se chocou com o copo de grife, olha só essa: a empresária Karla Marques possui uma rede da grife Louis Vuitton avaliada em 230 mil reais! -montagem / reprodução instagram
Rede milionária - Se você se chocou com o copo de grife, olha só essa: a empresária Karla Marques possui uma rede da grife Louis Vuitton avaliada em 230 mil reais! montagem / reprodução instagram
E o item valioso na sala de estar da empresária parece só um detalhe quando se nota uma árvore jabuticabeira no centro do cômodo! -reprodução youtube
E o item valioso na sala de estar da empresária parece só um detalhe quando se nota uma árvore jabuticabeira no centro do cômodo! reprodução youtube
Lustre gigante: O cantor sertanejo Luciano Camargo causou rebuliço nas redes quando apareceu dando uma limpadinha no lustre da sua casa.
Lustre gigante: O cantor sertanejo Luciano Camargo causou rebuliço nas redes quando apareceu dando uma limpadinha no lustre da sua casa. "Dia de faxina em casa...", escreveu ele na legenda. Vários seguidores comentaram e fizeram piadas com o tamanho da peça. reprodução instagram
Kart na varanda: A mansão do jogador Neymar, em Mangaratiba, no RJ, gerou uma série de polêmicas na internet. Uma delas teve a ver com um lago artificial de cerca de 1.000 m² que o atleta mandou construir.-reprodução internet
Kart na varanda: A mansão do jogador Neymar, em Mangaratiba, no RJ, gerou uma série de polêmicas na internet. Uma delas teve a ver com um lago artificial de cerca de 1.000 m² que o atleta mandou construir. reprodução internet
O local chegou a ser interditado depois de uma série de denúncias de crime ambiental, o que foi um prato cheio para os internautas na web. -reprodução
O local chegou a ser interditado depois de uma série de denúncias de crime ambiental, o que foi um prato cheio para os internautas na web. reprodução
Alguns dias depois, viralizou nas redes uma imagem aérea do local indicando várias megalomanias: tem quadra de futebol de areia, quadra de tênis, heliponto e até uma pista de kart...-reprodução twitter
Alguns dias depois, viralizou nas redes uma imagem aérea do local indicando várias megalomanias: tem quadra de futebol de areia, quadra de tênis, heliponto e até uma pista de kart... reprodução twitter
Privada tecnológica: Outro famoso que movimentou as opiniões na internet ao mostrar um item diferenciado foi o influenciador Felipe Neto e seu vaso sanitário autolimpante. -reprodução instagram
Privada tecnológica: Outro famoso que movimentou as opiniões na internet ao mostrar um item diferenciado foi o influenciador Felipe Neto e seu vaso sanitário autolimpante. reprodução instagram
Felipe ainda explicou que o objeto possui várias funções inteligentes como spray, massagem, lavagem e secagem do bumbum, tudo isso controlado por um controle remoto! Quem quiser ter um desse em casa precisa desembolsar pelo menos 10 mil reais!-reprodução instagram
Felipe ainda explicou que o objeto possui várias funções inteligentes como spray, massagem, lavagem e secagem do bumbum, tudo isso controlado por um controle remoto! Quem quiser ter um desse em casa precisa desembolsar pelo menos 10 mil reais! reprodução instagram
Hidro na varanda: Ã? bom ressaltar que nem sempre as excentricidades dos famosos sÃ£o saudÃ¡veis. O influenciador Kel Ferreti viralizou depois que uma ordem judicial exigiu a retirada de uma hidromassagem de sua varanda.-reproduÃ§Ã£o instagram
Hidro na varanda: Ã? bom ressaltar que nem sempre as excentricidades dos famosos sÃ£o saudÃ¡veis. O influenciador Kel Ferreti viralizou depois que uma ordem judicial exigiu a retirada de uma hidromassagem de sua varanda. reproduÃ§Ã£o instagram
A Justiça de Alagoas, onde ele mora, constatou que a instalação da estrutura oferece risco à estrutura do prédio.-reprodução instagram
A Justiça de Alagoas, onde ele mora, constatou que a instalação da estrutura oferece risco à estrutura do prédio. reprodução instagram
Fórmula 1 na sala: Sabe aquelas pessoas que gostam de colecionar carros? O apresentador Otávio Mesquita levou essa ideia a outro patamar e colocou um carro de Fórmula 1 na parede da sala de casa!-reprodução instagram
Fórmula 1 na sala: Sabe aquelas pessoas que gostam de colecionar carros? O apresentador Otávio Mesquita levou essa ideia a outro patamar e colocou um carro de Fórmula 1 na parede da sala de casa! reprodução instagram
O veículo foi pilotado por Giancarlo Fisichella no GP do Brasil de 2003. Na época, o italiano venceu em sua categoria, pela primeira vez.-reprodução facebook
O veículo foi pilotado por Giancarlo Fisichella no GP do Brasil de 2003. Na época, o italiano venceu em sua categoria, pela primeira vez. reprodução facebook
A ideia de concorrer à Presidência foi alimentada pelo próprio artista até o momento- Instagram @gusttavolima
A ideia de concorrer à Presidência foi alimentada pelo próprio artista até o momento Instagram @gusttavolima
Teve até quem reparasse no carrinho de golfe parado na porta dizendo que a casa do cantor “é tão grande que tem um transporte para trocar de cômodo”.-reprodução redes sociais
Teve até quem reparasse no carrinho de golfe parado na porta dizendo que a casa do cantor “é tão grande que tem um transporte para trocar de cômodo”. reprodução redes sociais
Piscina vermelha: Outro item que dividiu a web foi a piscina do apresentador André Marques. Os azulejos avermelhados acabam transformando a cor da água. “Deve ser tipo tomar um banho de sangue
Piscina vermelha: Outro item que dividiu a web foi a piscina do apresentador André Marques. Os azulejos avermelhados acabam transformando a cor da água. “Deve ser tipo tomar um banho de sangue", opinou um seguidor… reprodução instagram
Na época, depois de receber muitas críticas nas redes, o apresentador desabafou:
Na época, depois de receber muitas críticas nas redes, o apresentador desabafou: "Ostentação? Não. Sou filho de professora, que ganhava salário de 1.500 reais. Criou a gente sozinha, sem meu pai (ele foi vítima de alcoolismo). Consegui construir o que construí sozinho. Isso é motivo de orgulho". reprodução instagram
Aliás, Rodrigo Faro adora peculiaridades. Em outra oportunidade, ele apareceu de mãos dadas com a esposa, os dois sentados em vasos sanitários que estão no mesmo ambiente...-reprodução instagram
Aliás, Rodrigo Faro adora peculiaridades. Em outra oportunidade, ele apareceu de mãos dadas com a esposa, os dois sentados em vasos sanitários que estão no mesmo ambiente... reprodução instagram
Antes, o apresentador também já tinha chocado a web com o tamanho da porta de entrada da sua mansão… -reprodução instagram
Antes, o apresentador também já tinha chocado a web com o tamanho da porta de entrada da sua mansão… reprodução instagram
Não olhe para cima: O cantor Léo Santana e sua esposa, Lore Improta, não economizaram na excentricidade e construíram uma piscina com fundo de vidro no teto da sala de casa! -montagem / reprodução instagram
Não olhe para cima: O cantor Léo Santana e sua esposa, Lore Improta, não economizaram na excentricidade e construíram uma piscina com fundo de vidro no teto da sala de casa! montagem / reprodução instagram

beleza brasil celebridades saue

