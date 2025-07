Mãe de Virgínia Fonseca se pronuncia após polêmica entre Zé Felipe e Vini Jr.

SIGA NO

Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virgínia Fonseca, foi envolvida inesperadamente em uma polêmica nas redes sociais nesta terça-feira (22/7). A confusão começou quando internautas notaram que ela havia curtido uma publicação que comentava uma suposta indireta de Zé Felipe, ex-marido de Virgínia, ao jogador Vinicius Jr.

A curtida foi proposital?

Segundo a assessoria de Margareth, não. Em comunicado enviado ao site Hugo Gloss, foi esclarecido que a curtida foi completamente acidental. “Ela curtiu o post sem querer e jamais faria isso de forma intencional”, dizia a nota, ressaltando que Margareth não costuma se envolver em polêmicas.

A repercussão começou após Zé Felipe publicar, em seu perfil no Instagram, uma série de fotos em um ponto turístico do Rio de Janeiro. Na imagem, ele aparece usando um casaco com o número 10 nas costas. O detalhe que chamou atenção foi a legenda: “Em Goiânia tem o 10”, acompanhada de um emoji de silêncio — o que muitos interpretaram como uma referência a Vinicius Jr., que também usa a camisa 10 na seleção.

Existe um novo romance no ar?

As especulações aumentaram depois que a coluna de Fábia Oliveira divulgou que Virgínia e Vinicius Jr. teriam sido vistos em clima de intimidade durante a festa de aniversário da influenciadora, no último fim de semana, no Rio de Janeiro. Segundo relatos, os dois ficaram juntos por um tempo em uma área mais reservada da celebração.

Apesar de não haver confirmação oficial sobre um possível relacionamento entre Virgínia e o craque da seleção, algumas interações recentes entre os dois no Instagram — como curtidas em fotos — alimentaram os boatos. Com a divulgação dos detalhes da festa e a publicação de Zé Felipe, o assunto rapidamente tomou conta das redes sociais, e qualquer gesto, como a curtida de Margareth, acabou sendo amplamente interpretado.

Reprodução/Instagram Instagram Vini Jr em ação pelo Real Madrid

Como a família tem lidado com os rumores?

Até o momento, nem Virgínia nem Vinicius Jr. comentaram sobre o possível envolvimento. Já Margareth preferiu se pronunciar por meio de sua equipe para afastar qualquer interpretação errada. A família, conhecida por manter forte presença nas redes, parece estar optando pelo silêncio diante da repercussão.

