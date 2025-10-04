Cleitinho mistura Tadalafila e suplemento de Virgínia em pré-treino

Em um vídeo publicado nas redes sociais, no início da tarde deste sábado (4/10), o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) revelou uma “receita” que, segundo ele, costuma usar antes de ir à academia: suco de milho, uma cápsula de tadalafila, medicamento para disfunção erétil, e o pré-treino We Pink, marca lançada pela influenciadora Virgínia Fonseca.

“Suco de milho não tem nada melhor. Meio tadala (sic) pra dilatar as veia (sic). We pink de maça verde. Aí é só misturar. Não tem nada igual como pré-treino”, explicou o senador ao mostrar os ingredientes que mistura antes dos exercícios nos Stories do Instagram.

A menção ao suplemento de Virgínia trouxe de volta à memória dos seguidores outro episódio envolvendo o parlamentar e a influenciadora. Em maio deste ano, durante sessão da CPI das Bets no Senado, Cleitinho pediu para tirar uma selfie com a empresária, que prestava depoimento como testemunha.

Antes da foto, elogiou o plano de pré-treino da influenciadora, pediu que ela interrompesse a divulgação de casas de apostas e ainda solicitou que mandasse um recado para sua esposa e filha. A cena viralizou, gerando críticas dentro e fora da comissão. O presidente da CPI, senador Dr. Hiran (PP-RR), chegou a repreender a atitude de Cleitinho, afirmando que não permitiria que a sessão se transformasse em “circo”.

Diante da repercussão negativa, dias depois o mineiro foi ao plenário do Senado para se desculpar pela postura considerada inadequada. “Errei, reconheço e peço desculpas”, declarou na ocasião.