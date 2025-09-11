Israel Novaes e Thiago Brava agitam festa de 1 ano do filho de Virginia

Uma das festas mais comentadas das últimas horas, a comemoração de 1 ano de José Leonardo, filho de Zé Felipe e Virgínia Fonseca, ganhou ainda mais brilho na noite desta segunda-feira, 9 de setembro, em Goiânia. O aniversário, que teve como tema “A Fazenda de José Leonardo”, foi marcado por emoção, família e um show especial de Israel Novaes e Thiago Brava, com o projeto de sucesso “Os Cara do Arrocha”.

A dupla levou para o palco um repertório repleto de sucessos que marcaram 2012, agitando os convidados e transformando a celebração intimista em um verdadeiro momento de nostalgia. Entre os destaques, canções como “Arrocha do Poder”, "Sinal Disfarçado", “Dona Maria” e outras faixas que se tornaram hinos do arrocha e seguem na memória do público até hoje.

Animada com a apresentação, Virgínia fez questão de compartilhar em suas redes sociais registros do show, mostrando o clima descontraído e a energia contagiante que tomou conta da festa.

Vale ressaltar que o show acontece em um momento especial para o projeto: poucos dias após a gravação do DVD “Os Cara do Arrocha e a Turma de 2012”, que reuniu nomes importantes do gênero, como: Lucas Lucco, Hugo & Guilherme, Humberto & Ronaldo, Zé Ricardo & Thiago e Henrique & Diego e consolidou a proposta de revisitar hits que embalaram uma geração comoumsucesso.

