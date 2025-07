Virginia Fonseca revela desentendimento com Lucas Guedez que terminou em expulsão

Durante seu programa no SBT, Sabadou com Virginia, a influenciadora Virginia Fonseca surpreendeu ao relembrar uma briga marcante com o amigo Lucas Guedez. Segundo ela, o episódio terminou com Lucas sendo expulso de sua casa.

Tudo começou quando Lucas contou a Virginia que uma pessoa havia feito comentários negativos sobre ela. A apresentadora esperava que o amigo a defendesse na situação, mas houve uma falha de comunicação. “Eu falei: ‘Eu só ficaria chateada se, nessa conversa, você não me defendesse, porque amizade é isso’”, explicou. No entanto, Lucas entendeu que ela estava pedindo para ele cortar relações com a tal pessoa.

Como Lucas reagiu à fala de Virginia?

Lucas Guedez também compartilhou sua versão dos fatos. Ele disse que se sentiu controlado e reagiu mal à interpretação que teve do pedido da amiga. “Me deu um gatilho de proibição. Falei: ‘A última amizade que vai comandar minha vida é você’”, contou.

A tensão entre os dois aumentou. Ambos ficaram de cara fechada, e Lucas se retirou para o quarto da mansão de Virginia, visivelmente abalado.

A briga ganhou as redes sociais?

Sim. De acordo com Virginia, Lucas começou a postar indiretas logo após o desentendimento. Ao mesmo tempo, o influenciador ligou para o também criador de conteúdo Álvaro Xaro pedindo conselhos. “Falei pra ele: ‘Briguei com a Virginia’ e até tirei print da conversa”, disse Lucas.

Virginia resolveu ir até o quarto onde Lucas estava para tentar esclarecer a situação. Mas, durante o diálogo, perdeu a paciência e tomou uma decisão drástica. “Entrei no quarto e falei: ‘Vamos resolver isso. Eu disse uma coisa, você entendeu outra’. Mas depois eu falei: ‘Quer saber, Lucas? Pega suas coisas e vai embora amanhã’”, relembrou.

Virginia Fonseca e Lucas Guedez – Reprodução Instagram

Apesar do conflito intenso, os dois já voltaram a se entender e continuam amigos — com a sinceridade como base da relação.

