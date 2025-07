Zé Felipe quebra o silêncio sobre irmã e Virgínia

Mesmo após o fim de seu casamento com Virgínia Fonseca, o cantor Zé Felipe continua tendo o nome ligado à influenciadora. Nos últimos dias, internautas levantaram suspeitas de um possível desconforto familiar: por que a irmã do sertanejo, Monyque Isabella, continua tão próxima da ex-cunhada?

A dúvida surgiu após seguidores notarem que Monyque segue convivendo intensamente com Virgínia. As duas não apenas mantiveram a amizade, como demonstraram ainda mais sintonia. Apareceram juntas em viagens, eventos familiares e até em passeios luxuosos com os filhos da influenciadora. A proximidade chamou atenção e gerou especulações de que o vínculo familiar poderia ter estremecido.

Amizade mantida mesmo após o divórcio de Virginia e Zé Felipe

O que parecia uma relação que poderia se distanciar após o divórcio, tornou-se motivo de surpresa para muitos. Afinal, a maioria esperava um afastamento natural, especialmente em casos de separação pública como a de Zé Felipe e Virgínia Fonseca.

A permanência de Monyque Isabella no convívio de Virgínia levantou questionamentos sobre possíveis rusgas entre os irmãos. Muitos acreditavam que a lealdade familiar teria sido colocada à prova.

Zé Felipe reage a comentário e põe fim às suposições

Diante de tantos comentários nas redes sociais, uma seguidora afirmou ter visto Monyque recentemente na casa de Zé Felipe, contrariando os rumores de afastamento entre os dois. Em resposta, o cantor não se esquivou e foi direto ao ponto:

“Né? O povo só vê o que quer.”

A frase curta foi o suficiente para acalmar os ânimos e afastar as teorias de crise familiar. A resposta, mesmo discreta, mostrou que o sertanejo não vê problema na relação entre sua irmã e sua ex-esposa, rebatendo com elegância os boatos.

Repercussão nas redes e reação dos fãs

O comentário de Zé Felipe repercutiu rapidamente, com muitos fãs apoiando a maturidade com que ele lida com os vínculos pós-término. Outros elogiaram a postura de Monyque Isabella, que teria optado por manter laços sinceros com Virgínia, independentemente da separação.

