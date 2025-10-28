Assine
overlay
Início Cultura
AGORA SIM

Vinicius Júnior assume namoro com Virginia Fonseca nas redes sociais

Casal confirmou o relacionamento com fotos românticas e declaração no Instagram

Publicidade
Carregando...
CP
Carlos Palermo
CP
Carlos Palermo
Repórter
28/10/2025 12:21

compartilhe

SIGA
x
Agora sim! Vinicius Júnior assume namoro com Virginia Fonseca nas redes sociais
Agora sim! Vinicius Júnior assume namoro com Virginia Fonseca nas redes sociais crédito: Tupi

O atacante brasileiro Vinicius Júnior, do Real Madrid, assumiu oficialmente seu namoro com a influenciadora Virginia Fonseca nesta terça-feira (28/10). O anúncio foi feito por meio de uma postagem conjunta no Instagram dos dois.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na publicação, o casal aparece em um quarto decorado com balões de coração, pétalas de rosa e ursos de pelúcia, simbolizando o clima romântico da ocasião. A legenda simples — "V emoji de coração V" — foi suficiente para confirmar o relacionamento e movimentar as redes sociais.

 

Leia Mais

Postagem viralizou

A revelação rapidamente viralizou, com milhares de comentários e curtidas de fãs e celebridades celebrando o novo casal.

Leia Mais

O relacionamento marca uma das uniões mais comentadas do momento entre o mundo do futebol e o universo das influenciadoras digitais.

Confira o post

Tópicos relacionados:

entretenimento namoro vini-jr- vinicius-junior virginia-fonseca

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay