Vinicius Júnior assume namoro com Virginia Fonseca nas redes sociais

O atacante brasileiro Vinicius Júnior, do Real Madrid, assumiu oficialmente seu namoro com a influenciadora Virginia Fonseca nesta terça-feira (28/10). O anúncio foi feito por meio de uma postagem conjunta no Instagram dos dois.

Na publicação, o casal aparece em um quarto decorado com balões de coração, pétalas de rosa e ursos de pelúcia, simbolizando o clima romântico da ocasião. A legenda simples — "V emoji de coração V" — foi suficiente para confirmar o relacionamento e movimentar as redes sociais.

Postagem viralizou

A revelação rapidamente viralizou, com milhares de comentários e curtidas de fãs e celebridades celebrando o novo casal.

O relacionamento marca uma das uniões mais comentadas do momento entre o mundo do futebol e o universo das influenciadoras digitais.

Confira o post