Internacional

Xabi Alonso sobre irritação de Vini Jr.: 'Vamos conversar'

26/10/2025 16:52

O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, afirmou neste domingo (26) que tirou "muitas coisas positivas" da atuação de Vinícius Júnior na vitória sobre o Barcelona por 2 a 1 no Santiago Bernabéu, mas que vai conversar com o brasileiro no vestiário sobre a irritação que mostrou ao ser substituído na reta final da partida.

"Fico com muitas coisas positivas do jogo de Vini e vamos conversar, mas não quero perder o foco do que é importante. Estas são as coisas que vamos levar", declarou Alonso em entrevista coletiva.

Vini deixou o campo aos 28 minutos do segundo tempo visivelmente irritado e foi direto para o vestiário ao dar lugar a Rodrygo.

"São coisas que vamos conversar e, dentro do jogo que foi, Vini contribuiu muito para uma vitória importante, merecida e apertada", acrescentou o treinador merengue.

Questionado se já teve algum jogador com tanta personalidade quanto Vinícius, Alonso ressaltou que o assunto será discutido a portas fechadas.

"Temos várias personalidades diferentes dentro do elenco. Agora vamos aproveitar e, no momento certo, vamos conversar no vestiário", reiterou.

Xabi Alonso ressaltou que agora é preciso comemorar a vitória: "Estou muito feliz pelos jogadores. Eles precisavam desta sensação de ganhar um jogo grande".

"Estávamos falando antes de como o jogo era importante. Não só pelos três pontos, mas pelo que a vitória representa, por merecê-la", concluiu Alonso.

