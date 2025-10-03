Ana Castela e Zé Felipe transformam hit de Shania Twain em sertanejo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Cantores que formam o mais novo casal do universo sertanejo, Ana Castela e Zé Felipe lançam, nesta sexta-feira (3/10), o clipe da música “Sua boca mente”. A faixa foi disponibilizada nos serviços de áudio na noite dessa quinta-feira (2/10). Trata-se de uma versão em português de “You’re still the one”, um dos grandes sucessos do álbum “Come on over” (1998), de Shania Twain, e que mistura o pop country da artista canadense com batidas do estilo musical brasileiro.

O lançamento acontece em meio à forte exposição do casal nas redes sociais e na imprensa, pouco tempo depois de rumores sobre um romance entre os dois cantores.

Gravado em Goiânia (GO), o videoclipe será disponibilizado nesta sexta-feira (3/10), às 12h, no canal oficial de Zé Felipe no YouTube, mostrando Ana Castela e ele em clima romântico, com estética rural moderna que evidencia as raízes sertanejas dos artistas.

A música mantém a melodia original de Shania Twain, composta em parceria com Mutt Lange, mas com letras adaptadas para o português. "Eu não sabia que a sua boca mente / Eu só queria os teus beijos lentamente / Chorei, eu sei / Que sentimento não se cobra, mas a paixão cegou os meus olhos e o coração.”, diz um trecho.

Entre fãs de música e fãs de casal

Ana Castela, de 21 anos, e Zé Felipe, de 27, já haviam colaborado em setembro com a faixa “Só quero você”, e antes disso lançaram “Roça em mim”, em 2023, ao lado de Luan Pereira. Em coletiva, Ana contou que a parceria com Zé Felipe veio naturalmente.

“Sempre fui muito fã da Shania, e quando apareceu a chance de fazer uma versão em português dela, topei na hora. A música ficou linda, bem romântica, o clipe também está muito lindo! Estou feliz demais com o resultado!”, contou.

Nos últimos dias, o casal chamou atenção ao compartilhar momentos juntos no Pantanal, pescando e curtindo a natureza com amigos e familiares. A aproximação foi registrada com a primeira foto de mãos dadas, aumentando o burburinho sobre a relação.

Apesar de ainda não terem formalizado publicamente o namoro, Ana Castela quebrou o silêncio em coletiva na noite dessa quarta-feira (1°/10), afirmando que a relação é real e que ambos estão vivendo momentos felizes. “A internet tenta nos fazer pular etapas, mas estamos seguindo. Não estamos escondendo nada de ninguém e está todo mundo feliz, glória a Deus”, confessou.

Ana Castela e Zé Felipe estão namorando?