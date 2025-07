Patrimônio de Virginia e Zé Felipe segue indefinido após divórcio

SIGA NO

O casamento entre Virginia Fonseca e Zé Felipe chegou oficialmente ao fim com um acordo amigável, mas a questão financeira ainda está longe de ser concluída. A divisão do patrimônio acumulado ao longo dos anos continua indefinida e será tratada separadamente, em um novo processo judicial.

Como será feita a divisão dos bens?

Virginia e Zé Felipe se casaram sob o regime de comunhão parcial de bens. Isso significa que tudo o que foi adquirido durante o casamento deverá, em tese, ser dividido igualmente entre os dois. No entanto, como essa etapa não foi incluída no acordo de divórcio, a partilha será discutida à parte, com acompanhamento da Justiça.

Apesar da indefinição sobre os bens, outras questões já foram resolvidas entre o casal. O acordo inicial tratou da guarda dos filhos e da pensão alimentícia, encerrando oficialmente o processo de separação. A decisão foi tomada de forma amigável e sem disputas públicas, segundo informações do portal LeoDias.

Quando começa o processo de partilha?

Ainda não há uma data definida para o início do processo que decidirá a divisão do patrimônio milionário. Também não se sabe quais serão os critérios propostos por cada uma das partes, já que os detalhes do acordo financeiro não foram divulgados.

A assessoria de imprensa de Virginia e Zé Felipe não comentou o assunto até o momento. A expectativa é de que novas informações sejam reveladas à medida que a partilha for avançando na Justiça.

