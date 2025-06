Após se separar de Virgínia e deixar sua antiga casa em Goiânia, Zé?Felipe decidiu manter a proximidade com os filhos e mudou-se para uma mansão luxuosa a apenas 300 metros do lar onde vivia com influencer e os três filhos Maria Alice (4), Maria Flor (2) e José Leonardo (8?meses).

Com cerca de 1.388?m² e avaliada em R$?27?milhões, a residência fica no condomínio Aldeia do Vale, um dos mais exclusivos da capital goiana. Confira como é essa nova fase do cantor e os destaques da casa que promete ser cenário de muita história.

Nova mansão de Zé Felipe: arquitetura, paisagismo e sistema de ponta

O projeto da mansão segue linha contemporânea em arquitetura, iluminação e paisagismo, aliada a um sistema central de climatização que cobre todos os ambientes. Internamente, há sete quartos, seis deles com suíte, quatro banheiros, elevador, home office, sala de música, estúdio para estudos, adega climatizada e spa.

A área externa é ampla e destaca justamente a piscina. O espaço possui um amplo gramado que Zé?Felipe pretende transformar em playground e uma brinquedoteca para os filhos. A diversão continua com área gourmet, hidromassagem, sunken pit fire, home cinema, além de garagens com capacidade para até 15 veículos.

Proximidade estratégica e condomínio de luxo

Como decisão pensada, a escolha da casa no mesmo condomínio que os filhos e a ex-mulher Virginia, 300 metros de distância uma da outra, garante a estabilidade emocional das crianças, conforme destacou o cantor. O terreno generoso, de cerca de 3.430?m², abriga uma construção de 1.388?m², planejada para combinar vida familiar e momentos de lazer em alto estilo.

O condomínio Aldeia do Vale funciona como um verdadeiro resort residencial. Com 18 lagos de nascentes próprias, centro ecumênico, quadras, piscina coletiva, hípica, heliponto, academia, pista de caminhada, circuito funcional, restaurante japonês e espaço para feirinhas semanais, o local é reduto de políticos, empresários e artistas